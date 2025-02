Predoiu, prima reacție după delirul lui Călin Georgescu și al POT că ar face "poliție politică", pe model comunist

"Nu este adevărat că am trimis mascații la adresa domnului Georgescu. N-am trimis mascații la adresa niciunui cetățean din România niciodată. Nu este adevărat că am inspirat sau ordonat un dosar domnului Georgescu sau oricărui alt cetățean din România. Nu este adevărat că mă ocup de dosare sau fac dosare sau mă interesez de dosare. Nu am făcut-o niciodată, nici ca ministru al Justiției, nici ca ministru de Interne. Asta la modul concret, cu privire la această situație, la această acuzație. O resping categoric", a declarat Predoiu.

Ministrul a subliniat că aspectele ce țin de desfășurarea descinderilor intră în atribuțiile parchetului și ale poliției judiciare.

"Ministrul de Interne nu se ocupă de dosare ale poliției. Ministrul de Interne nu este la curent cu ce se întâmplă în dosarele poliției. Poliția română gestionează acest lucru. Ofițerul de caz desfășoară activități polițienești judiciare și cele mai multe dintre astfel de dosare sunt desfășurate sub coordonarea procurorului de caz. Procurorul de caz dispune măsurile care se impun într-un dosar sau altul, iar poliția le duce la îndeplinire", a mai declarat el.

"Revenind la speță, procurorul și numai procurorul de caz are dreptul să dispună deplasarea și intrarea în acțiune a ofițerilor mascați, cum se spune în limbajul comun, într-o operație sau alta. Deci această chestiune, acest dosar n-are nicio legătură cu activitatea ministrului de Interne, cu deciziile ministrului de Interne, cu atribuțiile ministrului de Interne (...). Eu sunt avocat și am fost educat în respectul drepturilor și libertăților cetățenești. Eu am practicat avocatura și am apărat cetățenii, drepturile civile, libertățile lor. Pentru mine drepturile și libertățile cetățenești sunt o a doua religie", a mai spus Cătălin Predoiu.

Președinta Partidului Oamenilor Tineri, Anamaria Gavrilă, a avut o reacție vehementă după percheziții, acuzându-l pe ministrul de Interne de practici demne de regimul comunist.

"Este halucinant cum vechii politicieni calcă în picioare democrația și drepturile românilor. Astăzi, ministrul PNL Predoiu a acționat întocmai ca un securist și a trimis mascații acasă, peste șeful de campanie al lui Călin Georgescu. Nu au avut niciun motiv legitim pentru această acțiune. Predoiu i-a trimis să intimideze, întocmai cum se practica în comunism. Așa funcționa poliția politică", a declarat Gavrilă.

Ea a anunțat că POT l-a convocat pe Predoiu în Parlament pentru a da explicații cu privire la perchezițiile considerate "abuzive".

De asemenea, Călin Georgescu s-a grăbit să posteze pe Facebook un mesaj bombastic: „Milițianul Predoiu și niște procurori au trimis mascații la șeful meu de campanie. Nu ne puteți intimida!”

