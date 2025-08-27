”Pentru asta s-a dus Nicușor Dan la Guvern”. Ce le-ar fi spus liderilor coaliției de guvernare

De ce s-ar fi dus președintele Nicușor Dan la Palatul Victoria, la întâlnirea liderilor coaliției de guvernare.

”Nicușor Dan s-a dus la Guvern să discute despre Pachetul 2, legat de problema cu magistrații, pentru asta s-a dus la Guvern” a spus Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice, în emisiunea ”Miercurea Neagră”.

”Scopul deplasării la Palatul Victoria a fost pachetul cu pensiile speciale pentru magistrați. Nu mi-e clar dacă-l vor scoate din acest pachet și vor face o lege separată, ca să nu riște să cadă tot pachetul la Curtea Constituțională, dar cică le-ar fi și spus: dom`ne, mai îndulciți un pic, măriți perioada până la 15 ani și pensia de la 70% la 75%” a mai spus Mugur Ciuvică.

O altă variantă vehiculată a fost aceea că Nicușor Dan a mers la Palatul Victoria pentru a propune numele pentru conducerile SRI și SIE. Jurnalista Diana Tache consideră că ”orice numire ar face președintele Nicușor Dan la conducerea Serviciilor este bine de făcut, indiferent cum i-ar chema. Dacă legea spune că trebuie să te conducă un civil pe tine, SRI, trebuie să te conducă un civil, deci să respectăm legile de organizare și funcționare (...) Dacă în CV-ul vreunuia cu care va veni Nicușor Dan se regăsește ceva din atribuțiile Serviciului, să vină. Dar oricum, orice numire trebuie făcută pentru că nu se mai poate sta așa într-o formă în care băltim de niște ani și am ajuns să intrăm cu România în gard”.

Legat de ipoteza susținută de Mugur Ciuvică, conform căreia președintele Nicușor Dan s-a dus la Palatul Victoria ca să vorbească despre pensiile magistraților, Diana Tache a amintit că a fost singurul candidat la alegerile prezidențiale care a acuzat sistemul de justiție ca fiind nefuncțional.

