"Și Trump are poze cu Putin"! Doi politicieni AUR cer demisia Oanei Țoiu: "Dacă nu vă pricepeți, plecați acasă"!

Doi politicieni AUR cer demisia ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, după reacția acesteia la poza cu foștii premieri Viorica Dăncilă și Adrian Năstase alături de Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un.

Este vorba despre Maria Georgiana Teodorescu, avocat penalist, lector universitar și europarlamentar AUR în grupul ECR, dar și de Cosmin-Ioan Corendea, deputat de Giurgiu din partea partidului Alianța pentru Unirea Românilor. Cei doi au cerut public, prin intermediul unor postări pe conturile lor de Facebook, ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, după reacția acesteia la apariția pozei cu foștii premieri Viorica Dăncilă și Adrian Năstase alături de Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un.

"Doamna Țoiu, vedeți că și Trump are poze cu Putin și Xi! Se cheamă diplomație. Dacă nu vă pricepeți, plecați acasă!", a scris Maria Georgiana Teodorescu pe pagina ei de Facebook.

"Doamna ministru de Externe, vă cer public să vă dați demisia de onoare! Nu aveți nici cele mai elementare cunoștințe de diplomație și în fiecare zi faceți rău României!", a scris Cosmin-Ioan Corendea pe contul său de Facebook.

Oana Ţoiu, în centrul unui nou scandal

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a ajuns din nou în centrul unui scandal diplomatic după ce a avut o reacție acidă la apariția pozei cu foștii premieri Viorica Dăncilă și Adrian Năstase alături de Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un.

Aceasta a spus că "România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onoraţi în poză lângă Putin astăzi", deși premierul Ilie Bolojan, dar și președintele Nicușor Dan, au declarat că prezenţa foştilor premieri în acea fotografie alături de preşedintele Rusiei nu angajează România, deoarece persoanele respective nu deţin funcţii publice.

