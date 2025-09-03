Reacția premierului Bolojan, după apariția pozei cu Dăncilă și Năstase alături de Putin

Premierul Ilie Bolojan a declarat că prezenţa foştilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă într-o fotografie alături de preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, nu angajează România, deoarece persoanele respective nu deţin funcţii publice.



"Eu cred că două persoane fizice, chiar dacă au fost demnitari, au libertatea să facă ceea ce consideră de cuviinţă, să se ducă la evenimentele pe care le consideră frecventabile sau la care doresc. Această imagine nu angajează sub nicio formă Româna, pentru că nu au o reprezentare instituţională, într-o funcţie publică", a spus Bolojan, pentru Europa FM, transmite Agerpres.



Și preşedintele Nicuşor Dan a spus că foştii premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă nu au acţionat în numele statului român prin prezenţa lor în China, alături de preşedintele Rusiei, Vladimir Putin.



"Sunt două persoane fizice, în libertate, care nu au acţionat în numele statului român", a comentat şeful statului. Vezi mai mult AICI.

"România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onoraţi în poză lângă Putin astăzi", a transmis, miercuri, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.



"Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de graniţa noastră, pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunităţi în Ucraina unde se vorbeşte limba română", a spus Oana Ţoiu.

Fostul premier Adrian Năstase a precizat că a fost prezent la parada militară de la Beijing ca persoană particulară şi nu a reprezentat conducerea politică actuală, apreciind totodată că Ministerul Afacerilor Externe "nu a înţeles că evenimentul nu a avut loc la Moscova".



"La evenimentul de astăzi am participat în calitate de fost demnitar şi, deci, de persoană particulară. În niciun caz nu am dorit să reprezint conducerea politică actuală. Cred că MAE nu a înţeles: evenimentul a avut loc la Beijing, nu la Moscova. Oricât de mare ar fi influenţa mea în China, nu cred că pot decide pe cine să invite preşedintele Xi în ţara sa. Aşa cum nu pot să decid pe cine să invite preşedintele Trump în Alaska. Cândva va trebui să explic, mai pe larg, despre importanţa memoriei în politica externă", a scris Năstase pe blog. Vezi mai mult AICI.

