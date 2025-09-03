Năstase și Dăncilă, în China. Ștefan Popescu, analiză după reacția MAE: Cred că trebuie să existe foarte mare prudență

Ștefan Popescu, analist de politică externă, a făcut o radiografie a situației internaționale și a multipolarității care se conturează la nivel mondial, prin prisma neînțelegerilor apărute în spațiul public românesc în legătură cu vizita a doi foști premieri, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, în Republica Populară Chineză.

Foștii prim-miniștri ai României au fost invitați oficial în China, în calitate de demnitari, pentru a participa la evenimentele prilejuite de comemorarea a 80 de ani de la terminarea celui de-al Doilea Război Mondial și capitularea Japoniei.

Într-o fotografie apărută în spațiul public, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au putut fi văzuți alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un. Deplasarea celor doi într-o țară comunistă a fost privită de o parte a societății ca o trădare a valorilor euro-atlantice, în timp ce o altă parte a citit acțiunea ca deschiderea unor punți de legătură cu zona Asia-Pacific.

Ștefan Popescu, analist de politică externă, a explicat că la nivelul societății românești se diferențiază două curente de poziționare în legătură cu relațiile internaționale pe care ar trebui să le aibă România.

„Există două tendințe în rândul comunității care analizează relațiile internaționale. Una își propune o adoptare de poziții în sensul celor ale Înaltei Reprezentante de Politică Externă a Uniunii Europene, Kaja Kallas, o aliniere cu poziția acesteia, iar o a doua, mai realistă, își propune păstrarea unor canale de dialog și cu țări care reprezintă Sudul Global, precum China“, a explicat Ștefan Popescu

Ștefan Popescu: Există lucruri care nu pot fi rezolvate fără China

Analistul de politică externă a arătat că lideri importanți din comunitatea euro-atlantică, precum Emmanuel Macron și Donald Trump, au păstrat ușa Chinei deschisă și au căutat să coopereze cu Beijingul, având în vedere influența uriașă pe care această super-putere o are la nivel mondial.

„Relațiile dintre China și România au fost relații pozitive însă, după intrarea României în Organizația Tratatului Nord-Atlantic și în Uniunea Europeană, România s-a plasat în paradigma acestor două organizații, care consideră China un rival sistemic, dar rivalitatea sistemică nu împiedică cooperarea. Din acest motiv, lideri importanți ai comunității euro-atlantice au avut contacte cu China. Președintele Emmanuel Macron a vizitat China de trei ori, președintele Donald Trump, în ciuda rivalității strategice mult mai ample, a păstrat contactele diplomatice și discuțiile cu Beijingul.

Acum, întrebarea pe care și-o pun liderii occidentali e dacă să lase exclusivitatea dialogului cu China numai Rusiei, Iranului sau țărilor care își propun o revizuire a sistemului internațional, sau, dimpotrivă, să caute să discute cu China, mai ales că există subiecte transversale ce nu pot fi rezolvate fără China, cum este cea legată de încălzirea globală. Sunt lucruri care nu pot exclude China din sistemul internațional“, a punctat analistul de politică externă.

„Cred că trebuie să existe foarte mare prudență“

Ministerul Afacerilor Externe, prin vocea Oanei Țoiu, a reacționat dur în această dimineață față de prezența celor doi foști prim-miniștri în aceeași fotografie cu Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un. Ștefan Popescu a atenționat însă că, în cazul comunicării față de China, trebuie măsurat de două ori și tăiat o dată, deoarece este vorba de o super-putere a cărei prezență este tot mai evidentă, inclusiv în spațiul european.

„Legat de comunicatul Ministerului Afacerilor Externe, China este o țară asiatică, a codurilor, a memoriei foarte bune și a timpului lung al istoriei. Atunci când se comunică în legătură cu China, care, sigur, este o realitate îndepărtată, dar care începe să fie evocată în anumite formule care ar privi chiar pacea din Ucraina, cred că trebuie să existe foarte mare prudență, tocmai ca urmare a acestei particularități.

Rămâne de văzut dacă este în interesul României să se răspundă cu declarații stridente sau, dimpotrivă - chiar atunci când nu suntem de acord cu anumite lucruri - dacă este necesar să se folosească un limbaj diplomatic prin care să se menajeze această super-putere“, a concluzionat Ștefan Popescu, analist de politică externă, pentru DC News.

