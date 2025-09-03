Imaginea zilei! Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, lângă Putin, Xi și Kim / Update: Reacția MAE

Update: Citește AICI reacția Ministerului Afacerilor Externe.

Știrea inițială:

Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, foști premieri ai României, sunt în aceste zile invitați în Republica Populară Chineză, sunt se marchează 80 de ani de la terminarea celui de-al Doilea Război Mondial. Aceștia au apărut în mai multe imagini alături de președinții din China, Rusia și Coreea de Nord: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un.

De altfel, fostul premier Adrian Năstase a anunțat încă de ieri că se află în China, în calitate de demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei si a fascismului in al Doilea Război Mondial.

„Astăzi, am fost invitat la sediul departamentului internațional al CC, al PCC, unde am avut o lungă discuție cu doamna ministru adjunct Sun Haiyan, în legătură cu teme sensibile de politică internațională, inclusiv despre războiul din Ucraina și despre relația dintre China, Rusia și India“, nota Adrian Năstase pe blogul său.

Din Uniunea Europeană, singurul lider care a participat la festivitățile de la Beijing a fost premierul slovac Robert Fico. Bulgaria și Ungaria au trimis de asemenea reprezentanți, dar nu prim-miniștri sau președinți.

Foto: Agerpres

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News