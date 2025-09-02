Adrian Năstase, invitat oficial la parada militară de la Beijing

Adrian Năstase, fost premier al României, este invitat în aceste zile la comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei si a fascismului in al Doilea Razboi Mondial.

„Sunt invitat, in aceste zile, la Beijing, in calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei si a fascismului in al Doilea Război Mondial. Mâine va avea loc o mare paradă militară ți o recepție oferită de liderii chinezi.

Astăzi, am fost invitat la sediul departamentului internațional al CC, al PCC, unde am avut o lungă discuție cu doamna ministru adjunct Sun Haiyan, în legătură cu teme sensibile de politică internațională, inclusiv despre războiul din Ucraina și despre relația dintre China, Rusia și India“, a scris Adrian Năstase pe blogul său.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News