MAE, reacție după apariția pozei cu Dăncilă și Năstase alături de Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un

Prezența foștilor premieri ai României, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la grandioasa paradă militară de la Beijing, unde au fost fotografiați în aceeași imagine cu Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un, a provocat reacții imediate la București. Ministerul Afacerilor Externe s-a distanțat de gestul celor doi politicieni, subliniind că România nu este reprezentată de astfel de apariții.

„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunități în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, a declarat ministrul de externe.

Șefa diplomației române a precizat că atât Năstase, cât și Dăncilă au participat la eveniment exclusiv în calitate de persoane private, dar nu a ignorat semnificația invitației primite de aceștia. „Au mers acolo ca persoane private şi se reprezintă doar pe ei înşişi, dar probabil că invitația a fost bazată și pe rolul de foști premieri şi indică o intenție de a arăta influența asupra României – dar Putin a reușit să arate doar că legăturile lor sunt legate de trecut şi nu de viitorul României”, a subliniat aceasta.

Beijing, scena unei demonstrații de forță

China a organizat miercuri cea mai amplă paradă militară din istoria sa, un spectacol menit să transmită lumii ambițiile geopolitice ale președintelui Xi Jinping. Alături de el s-au aflat Vladimir Putin și Kim Jong Un, două figuri marginalizate în Occident din cauza războiului din Ucraina și a programului nuclear nord-coreean. Imaginea celor trei lideri împreună, pentru prima dată în public, a avut valoare de simbol și a atras atenția presei internaționale.

În fotografia oficială, Adrian și Dana Năstase apar pe ultimul rând, alături de Viorica Dăncilă. În prim-plan se află Xi Jinping și soția sa, Peng Liyuan, flancați de Kim Jong Un, Vladimir Putin și președintele indonezian Prabowo Subianto. Printre participanții de marcă se numără și președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, liderul Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, și șeful statului kazah, Qasym-Jomart Toqaev.

De altfel, fostul premier Năstase anunțase din ajun participarea la eveniment. „Sunt invitat, în aceste zile, la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în al Doilea Război Mondial. Mâine va avea loc o mare paradă militară și o recepție oferită de liderii chinezi”, a scris acesta pe blogul său.

Momentul nu este lipsit de controverse. Singurul lider din Uniunea Europeană prezent la Beijing a fost premierul Slovaciei, Robert Fico, cunoscut pentru relațiile sale apropiate cu Rusia, care s-a și întâlnit cu Putin în capitala chineză. Din România, însă, au fost doar foștii premieri PSD.

