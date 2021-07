Oana Zăvoranu a desființat-o pe Loredana Chivu: Mare bombardieră de lux

Mirela Vaida, accident în direct. ȚIPĂTUL ei i-a speriat pe toți: Mă mut la Biserică să-mi citească popa zilnic! Bă, de ce mi se întâmplă numai mie?!

Deși mai multe vedete au dat-o în judecată pe Oana Zăvoranu pentru declarațiile și miștourile pe care le-a făcut de-a lungul timpului la adresa lor, bruneta nu se oprește din atacuri.

De data aceasta, Oana Zăvoranu a luat-o în vizor pe Loredana Chivu, dar nu i-a dedicat încă un vlog pe canalul de Youtube, ci a scris doar un mesaj acid pe pagina de Instagram, într-un InstaStory.

De ce a răbufnit Oana Zăvoranu la adresa Loredanei Chivu

Oana Zăvoranu a răbufnit după ce a văzut într-una dintre fotografiile postate pe rețelele de socializare chiar de Loredana Chivu că acesteia îi lipsesc două unghii. În stilul caracteristic, Oana Zăvoranu a taxat-o dur pe blondină, de la manichiură, la posterior.

Pentru început, bruneta a făcut câteva comentarii legate de problemele pe care Loredana Chivu le-a avut după ce a apelat la o intervenție de mărire a posteriorului, iar ulterior i-a atras atenția despre manichiura de vacanță a fostei asistente TV.

Mai exat, în fotografia postată de Loredana Chivu, aceasta apare cu două dintre unghii rupte, acesta fiind principalul motiv al Oanei Zăvoranu să se ia de vedetă.

„B**ile le mai ai la tine în poză asta că nu văd, că stai pe ele? Că ultima dată ziceai că cică ți le-au topit ăia de ciudă pe frumusețea și bogăția ta.

Unde îți bagi mă Loredana deștele ale mereu de nu ai două la fel? Nu se îndură nici o manichiuristă să îți facă și ție gheare din alea anti spălare? Nu, ai? Eu nu înțeleg cum naiba se poate așa ceva la valoarea ta de mare bombardieră care trăiește în lux", a scris Oana Zăvoranu pe Instagram. (Vezi imaginea în GALERIA FOTO)

Oana Zăvoranu, le-a desființat pe Andreea Bălan și Elena Gheorghe: Tu te-ai dilit? / Penibil, are părul ca o mătură

Despre Andreea Bălan, bruneta a spus că aceasta nu se mai axează pe muzică, ci pe promovarea unor produse, pe care nici nu le-ar folosi.

"Face muzică de când se știe, de mică, chiar a muncit de mică. Eu nu o mai recunosc pe fata asta ca fiind artist. Penibil, pentru că nu cred că ți-ai luat mai mult de 800 de euro pentru produsele alea", a spus Oana Zăvoranu în vlogul de pe Youtube.

"Penibil pentru că folosești copiii pentru publicitate"

De asemenea, Oana Zăvoranu a precizat că Andreea Bălan își folosește tot mai des copiii în campanii de publicitate, situație pe care a considerat-o penibilă: "Penibil pentru că folosești copiii, copiii puși de mici. Fata o să creadă că în viață va trebui să facă și ea ce a văzut la mama. Cred că de multe ori stau cu copilul pentru că nu le dau bani, sau iau bani mai mulți, și atunci forjează și copiii, e de plâns", a mai adăugat bruneta.

Totodată, Oana Zăvoranu a spus despre Andreea Bălan că nu este potrivită pentru anumite campanii.

"Zici că e anorexică, n-a mâncat de mult timp, dar ea bea ceaiul ăla și se simte...Voi nu vă uitați că ea are 24 de kilograme cu rochia aia cu tot, se simte super relaxată.

Are părul ca o mătură, că blondele, din cauza decolorantului, au niște mături de păr, nu știu dacă am văzut blondă cu un păr superb. Deci cum să recomande ea, care are părul ca o mătură, șampoane de păr?", a mai spus Oana Zăvoranu despre Andreea Bălan.

