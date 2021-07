Oana Zăvoranu, despre Andreea Bălan și Elena Gheorghe: Tu te-ai dilit? / Penibil, are părul ca o mătură

Deși mai multe vedete au dat-o în judecată pe Oana Zăvoranu pentru declarațiile și miștourile pe care le-a făcut de-a lungul timpului la adresa lor, bruneta nu se oprește din atacuri.

De data aceasta, Oana Zăvoranu le-a luat în vizor pe Andreea Bălan și Elena Gheorghe.

Despre Andreea Bălan, bruneta a spus că aceasta nu se mai axează pe muzică, ci pe promovarea unor produse, pe care nici nu le-ar folosi.

"Face muzică de când se știe, de mică, chiar a muncit de mică. Eu nu o mai recunosc pe fata asta ca fiind artist. Penibil, pentru că nu cred că ți-ai luat mai mult de 800 de euro pentru produsele alea", a spus Oana Zăvoranu în vlogul de pe Youtube.

"Penibil pentru că folosești copiii pentru publicitate"

De asemenea, Oana Zăvoranu a precizat că Andreea Bălan își folosește tot mai des copiii în campanii de publicitate, situație pe care a considerat-o penibilă: "Penibil pentru că folosești copiii, copiii puși de mici. Fata o să creadă că în viață va trebui să facă și ea ce a văzut la mama. Cred că de multe ori stau cu copilul pentru că nu le dau bani, sau iau bani mai mulți, și atunci forjează și copiii, e de plâns", a mai adăugat bruneta.

Totodată, Oana Zăvoranu a spus despre Andreea Bălan că nu este potrivită pentru anumite campanii.

"Zici că e anorexică, n-a mâncat de mult timp, dar ea bea ceaiul ăla și se simte...Voi nu vă uitați că ea are 24 de kilograme cu rochia aia cu tot, se simte super relaxată.

Are părul ca o mătură, că blondele, din cauza decolorantului, au niște mături de păr, nu știu dacă am văzut blondă cu un păr superb. Deci cum să recomande ea, care are părul ca o mătură, șampoane de păr?", a mai spus Oana Zăvoranu despre Andreea Bălan.

Oana Zăvoranu, despre Elena Gheorghe

Când a venit vorba despre Elena Gheorghe, bruneta a mărturisit că este o artistă finuță, talentată, care provine dintr-o familie serioasă.

"Cântă bine, Elena chiar are voce, dintr-o famile serioasă, mai scoate câte o piesă, mai apare pe la tv, simpatică, chiar simpatică fata, ok, la locul ei, non-conflictuală.", a spus Oana Zăvoranu în episodul postat pe canalul ei.

Cu toate astea, Oana Zăvoranu a criticat-o pe artistă când a văzut o postare în care recomanda niște papuci, în timp ce își filma picioarele.

"Ce să faci tu femeie, cu piciorul ăla, zici că ți-am dat cu ciocanul peste fiecare deget și ți-am făcut degetele mov. Ești o femeie finuță, ce-i cu ciocanele alea? Ce faci cu trențele alea pe tine? Tu te-ai dilit? Tu ai uitat să fii artistă și femeie, chiar dacă ai copii.", a mai spus Oana Zăvoranu, potrivit Spectacola.ro