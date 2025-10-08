€ 5.0963
Data publicării: 23:53 08 Oct 2025

Oana Țoiu, ieșire pe repede-înainte, după întâlnirea cu Rubio. N-a zis nimic concret
Autor: Ioan-Radu Gava

oana-toiu-_inquam_photos_george_calin_72013000 Inquam Photos / George Călin
 

Oana Țoiu a avut o întâlnire, miercuri, cu omologul său din SUA, secretarul de Stat Marco Rubio.

Întâlnirea a avut loc la ora 14:30 (21:30 ora României) și a fost anunțată doar pe siteul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii. Presa nu a avut acces la reuniunea bilaterală, care a durat jumătate de oră, a celor doi miniștri.

Imediat după finalizarea întâlnirii, Oana Țoiu s-a grăbit să dea un interviu, chiar înainte ca Departamentul de Stat al SUA să publice un comunicat oficial despre eveniment.

Ministrul Afacerilor Externe din România a dat un interviu postului de televiziune Antena 3 CNN, unde a vorbit doar generalități, cu un limbaj de lemn, și a evitat să dea detalii despre temele sensibile ale relației țării noastre cu Statele Unite ale Americii. Amintim aici intrarea României în Programul Visa Waiver și vizita președintelui Nicușor Dan la Washington. Despre acest al doilea lucru, Oana Țoiu nu a spus decât că există posibilitatea să se întâmple în prima parte a anului viitor. Nimic nou, adică.

CITEȘTE ȘI                 -                 Analiză după întâlnirea Oanei Țoiu cu Marco Rubio: Mesajele referitoare la Rusia și la Ucraina au fost vizibil diluate

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, discuțiile dintre cei doi oficiali s-au concentrat asupra a trei domenii esențiale pentru parteneriatul strategic româno-american: apărarea, securitatea regională și energia. 

Întâlnirea de miercuri a fost rezultatul a două săptămâni de dialoguri intense între cele două părți, menite să consolideze cooperarea în domeniile-cheie ale securității și economiei. Oana Țoiu și Marco Rubio se mai întâlniseră anterior la summitul de la Haga și avuseseră și o conversație telefonică preliminară, în cadrul căreia conveniseră detaliile acestei reuniuni bilaterale.

Vizita Oanei Țoiu în SUA are loc într-un context geopolitic complex, marcat de reașezări în politica de apărare a Washingtonului. Administrația Trump a transmis în ultimele luni semnale privind intenția de a reduce prezența militară americană în Europa de Est, concomitent cu solicitarea ca statele europene să își majoreze cheltuielile proprii de apărare.

