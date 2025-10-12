€ 5.0927
Data actualizării: 16:12 12 Oct 2025 | Data publicării: 16:12 12 Oct 2025

EXCLUSIV „O perioadă deloc ușoară pentru România”: Natalia Intotero, despre provocările din educație și rolul ministrului David
Autor: Ioan-Radu Gava

daniel-david-2_73090400 Sursa foto: Agerpres
 

Natalia Intotero, profesor şi vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, și-a exprimat părerea despre ministrul Daniel David și măsurile luate de acesta în învățământ.

În cadrul emisiunii DC Edu, la DC News, profesorul Sorin Ivan i-a cerut o părere sinceră Nataliei Intotero, profesor şi vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, despre Daniel David și despre activitatea acestuia la Ministerul Educației.

„Ministrul Daniel a fost prezent de două ori la emisiune și va mai veni, pot spune că avem un dialog foarte bun, corect și transparent. Dânsul ne-a spus că nu aceasta și-a dorit să fie situația în mandatul său. Intenția lui este să realizeze reforma. E vorba de acel raport QX.

Pe de o parte, vorbim despre măsurile de austeritate, care au fost explicate și s-a arătat de ce s-a început cu domeniul educației. Pe de altă parte, ați spus că îl sprijiniți pe termen lung și sperăm ca această reformă, acest curs al schimbării reale, să continue după ce vom depăși perioada de criză. Cum vedeți activitatea ministrului și intențiile lui de a reforma educația, dincolo de aceste măsuri impuse de realitate?“, a întrebat profesorul Sorin Ivan.

CITEȘTE ȘI                  -                  EXCLUSIV Titularizarea, desființată? Criză în educație. Care sunt riscurile

„Domnul ministru David se străduiește în aceste vremuri complicate. Este un om foarte serios și implicat. Îl cunosc și am colaborat cu domnia sa încă din anul 2020, de la finalul acelui an, când am deținut funcția de președinte al Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților, până la mijlocul anului 2023“, a spus Natalia Intotero.

Ea a reamintit că acea perioadă s-a suprapus peste pandemia de coronavirus, care a fost o adevărată provocare pentru sistemul de învățământ din România.

„Am prins și perioada pandemiei, cu toate provocările ei, când profesorii au trebuit să se acomodeze într-un timp foarte scurt la învățământul online. Chiar și cadrele didactice cu experiență mai mare s-au acomodat într-un timp record la acel sistem de predare și învățare“, a spus vicepreședinta Camerei Deputaților.

„Domnul ministru David este un om serios, implicat, care a ajuns să conducă destinele educației într-o perioadă deloc ușoară pentru România. Vreau să îl asigur în continuare de tot respectul meu, și nu doar al meu, ci și al celorlalți colegi parlamentari, inclusiv al celor din opoziție. Să știe că va găsi mereu sprijin comun pentru educație“, a spus Natalia Intotero.

„Este foarte important să subliniem, obiectiv vorbind, că e o asumare și un curaj la care nu te obligă nimeni. Cineva trebuie să conducă educația și Guvernul, iar noi trebuie să înțelegem - fără să justificăm măsurile de austeritate - că astfel de situații apar (n.r. și trebuie gestionate)“, a mai spus profesorul Sorin Ivan.

CITEȘTE ȘI                -                 EXCLUSIV Natalia Intotero, uimită de un profesor. Critici la adresa premierului Bolojan

daniel david
natalia intotero
ministerul educatiei
sorin ivan
