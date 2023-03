"Nu se întreabă o femeie câte kilograme are". Amalia Năstase, din nou la dietă: Încerc să mai slăbesc

Amalia Năstase este din nou la dietă. Vedeta a vorbit despre metoda prin care încercaă să scape de kilogramele în plus.

"Eu încerc să țin acum și post și dietă. Adică să nu mănânc dulciuri, carbohidrați prea mult. Încerc! Nu sunt perfectă, dar încerc. Încerc să mai slăbesc. Nu se întreabă o femeie câte kilograme are și nici ce vârstă are. O să văd cât mai vreau să slăbesc”, a declarat Amalia Năstase.

"Ați auzit de foarte multe diete cu intermitent fasting sau cu fasting. Fasting înseamnă post. Și uite cum ne întoarcem noi la tradiții de fapt. Fastingul înseamnă post negru, nu mănânci nimic. Putem ține vinerea post negru. Fastingul e post negru, cumva ce ni se pare nouă că e nou azi, dar vine, de fapt, din tradiție.

"Cine ține intermitent fasting cum trebuie nu are cum să nu slăbească”

În post, nu mai mănânci așa de multe toxine, nu mai mănânci carne. E bine să ții postul pentru că e făcut pentru sănătatea omului și spirituală, și fizică.

Cine ține intermitent fasting cum trebuie nu are cum să nu slăbească. Cine nu slăbește a mai gustat ceva. Vedetele nu sunt doctori, vedetele sunt oameni ca toți oamenii, iar, dacă te uiți la ce spun nutriționiștii ei îți explică care anume sunt beneficiile acestui post negru.

Slăbitul este unul dintre beneficii, dar sunt foarte multe alte beneficii și anume se regenerează celula, pentru că are timp s-o facă, digestia are timp să se liniștească și să repornească cum trebuie, microbiomul nostru din intestine se reface”, a adăugat vedeta.

Intermittent fasting, beneficii uriașe nu doar pentru siluetă, dar și pentru sănătate

Medicul Radu Țincu a vorbit despre beneficiile uriașe ale intermittent fasting-ului și postului negru.

"Reglează rezistența la insulină"

"S-a dovedit că persoanele care ţin periodic anumite perioade de post, fie că vorbim de post negru, fie că vorbim de intermittent fasting, că îşi reglează rezistența la insulină. După o perioadă de post intermitent, avem o rezistenţă la insulină mai mică şi acest lucru protejează în a dezvolta diabetul zaharat.

De asemenea, pe perioade lungi de timp, acest post negru sau intermittent fasting duce la scăderea greutăţii corporale. Acest lucru ameliorează toate simptomele, fie că discutăm de sindromul metabolic, diabetul zaharat fiind pe primul loc, fie că discutăm de riscul de boli cardiovasculare.

Avem multe efecte pozitive, însă ceea ce trebuie să ştie oameni este că niciodată nu trebuie să împingem mai mult decât capacitatea noastră fiziologică acest post negru. Unii pot ţine 4-5, 7-10 ore fără alimentaţie, alţii pot ţine două zile, dar nu trebuie să facem un scop din a prelungi această perioadă mai mult decât organismul nostru poate suporta". Citește mai departe>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News