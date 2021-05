Nou conflict în Coaliție, după apariția unor înregistrări cu un deputat USR PLUS. Guran, intervenție: Nu este în regulă. Ne luptăm între noi. VIDEO

Un nou scandal pare să zguduie Coaliția, după apariția unor înregistrări de la Iași, care îl vizează pe un politician USR PLUS.

Mihai Chrica este acuzat că a denigrat un deputat USR PLUS. Este vorba despre deputatul Filip Havârneanu. În spațiul public au apărut imagini cu acesta distrându-se la un festival sub influența băuturilor alcoolice. Havârneanu îl acuză pe Chirica că ar sta în spatele acestui filmuleț. În imagini, se vede cum actualul demnitar dansează și arată spre o altă persoană, despre care spune că este Dumnezeu. Filmarea a ajuns acum pe Internet.

"Sunt de acum patru ani și un pic, 5 ani, eram la Untold, nu eram în politică, nu știam că voi urmă această carieră, m-am dus la festival, m-am distrat, asta nu modifică cu nimic ceea ce fac în Parlament, inițiativele pe care le am. Am băut alcool, dacă asta e un lucru ilegal, primul care nu a băut la un festival să arunce prima piatră", a reacționat deputatul Filip Havârneanu la Realitatea Plus.

Havârneanu, jigniri la adresa lui Chirica

Mai mult, Havârneanu a lansat acuzații grave la adresa lui Mihai Chirica în spațiul online. "Acest clip video făcut de Mihai Chirica din dorința de a mă discredita e vechi. Ceea ce ar trebui să vă îngrijoreze este mașinăria lui Chirica de manipulare, felul cum atacă și faptul că în loc să conducă un oraș pierdut, își ocupă timpul cu mine. Cred că ar trebui toți să analizeze sursa informației și să nu empatizeze cu un primar dublu inculpat, analfabet funcțional care numără cu greu pe degete.", a scris Havârneanu în mediul online.

Primarul din Iași a negat că el a făcut publică filmarea. El a declarat totuși pentru Realitatea Plus, că starea în care se prezintă deputatul USR este una "îngrijorătoare".

"Și eu m-am trezit cu acest filmuleț în rețeaua de whatsapp. Circulă de mai multă vreme. Dacă ar fi apărut probabil în campania electorală ar fi fost mai justificat să îl folosesc atunci, dar conținutul lui îngrijorează din două puncte de vedere. Parlamentul României are nevoie de oameni cu discernământ. În situația în care se prezintă domnul Havârneanu, nu prea pare că ar fi acoperit această cerință. Aș dori ca toți oamenii politici să fie analfabeți funcționali ca mine și să termine o facultate ca și șefi de promoție. Consumul de droguri trebuie evitat.", a declarat Mihai Chirica.

Virgil Guran, intervenție în scandal

Liderul senatorilor PNL, Virgil Guran, a recunoscut că situația de la Iași nu este în regulă, iar cele două părți implicate în noul scandal ar trebui să discute mai mult pentru a rezolva neînțelegerile apărute.

"Din păcate da, se pare că acolo există o stare conflictuală. Unii spun că merg principial pe această stare, ceilalți încearcă să ducă lucrurile, să conducă județul Iași cât mai bine. Nu este în regulă ceea ce se întâmplă acolo pentru că eu spun că lucrurile trebuie discutate întotdeauna, iar o alianță poate să funcționeze atât timp cât există diplomație între părțile respective. Eu cred că am terminat cu campania electorală. Mai e mult până când vom ajunge la alte alegeri și până atunci cred că ar trebui să ne ocupăm de ceea ce avem de făcut, nu să ne luptăm între noi. În același timp, știu că sunt colegi de-ai mei care deocamdată organele de cercetare penală spun că ar avea niște probleme, dar eu vă spun cu toată tăria că un om este vinovat atunci când există o sentință definitivă și s-a stabilit acest lucru. (...) Pentru binele județului Iași este bine să existe o conlucrare și o înțelegere. Trebuie să fim un pic mai toleranți.", a declarat Virgil Guran.