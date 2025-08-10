Nopți tropicale, temperaturi până la 41 de grade și cod roșu de caniculă. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteo actualizată pentru august

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, a vorbit despre efectele valului de căldură care a lovit România și a spus cum va fi vremea în zilele următoare, dar și estimările pe întreaga durată a lunii august.

„Astăzi discutăm de cele 11 județe din partea de sud-vest, vest, nord-vest a țării, aflate sub incidența unui cod portocaliu, cu temperaturi maxime ce urcă până la 39 de grade și indice de temperatură-umezeală (ITU) cu prag critic peste 80 de unități, cu temperaturi resimțite de 40 de grade. De asemenea, vorbim și de un cod galben extins pentru zona Maramureșului, vestul Transilvaniei, nordul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei, dar și sudul Moldovei și sudul Dobrogei continentale, cu temperaturi de 33-37 de grade Celsius. Va urma și o noapte tropicală, având în vedere ecartul minimelor, între 17 și 23 de grade Celsius.

Mâine, rămân sub atenționare de cod portocaliu și cod galben, chiar și roșu, județele Mehedinți și Dolj, iar cu portocaliu Olt, Teleorman, Gorj și Vâlcea, pentru că valul de căldură e în restrângere ca și suprafață, dar în intensificare din perspectiva creșterii valorilor de temperaturi. Mâine, în sudl-vestul țării așteptăm valori de până la 41 de grade Celsius în aria de cod roșu, valori de până 37-39 de grade în cea de cod portocaliu, respectiv de 33-37 în cea de cod galben.

Debutul de săptămână va fi caracterizat printr-o vreme deosebit de caniculară, iar așa cum arată estimările pentru ultima lună din vara 2025, cu siguranță și în următoarea perioadă vom vorbi de temperaturi care să depășească pragul unei zile de caniculă. Din păcate, deficitul de precipitații va accentua fenomenul de secetă pedologică deja prezent în bună parte din țară“, a zis, la România TV, directorul general al ANM, Elena Mateescu.

Vreme caniculară în Bucureşti, duminică, luni şi marţi

Temperaturile maxime prognozate pentru Bucureşti, pentru duminică, luni şi marţi, vor fi cuprinse între 35 şi 37 de grade, conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM).



Astfel, pe parcursul zilei de duminică până luni, la ora 10:00, în Capitală, canicula şi disconfortul termic se vor intensifica; temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 37 de grade şi indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.



Cerul va fi mai mult senin, iar vântul slab până la moderat. Minima termică se va încadra în ecartul 18 - 21 de grade şi va caracteriza o noapte tropicală.



Totodată, în perioada 11 august, ora 10:00 - 12 august, ora 10:00, vremea se va menţine caniculară, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi.



Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, timp în care cerul va fi variabil, cu unele înnorări seara şi noaptea, când vor fi condiţii pentru averse şi descărcări electrice.



Vântul va sufla moderat, temporar cu intensificări ziua şi rafale ce vor atinge viteze de până la 40 - 45 km/h. Temperatura minimă va oscila între 16 şi 19 grade.

