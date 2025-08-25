Ninsoare la finalul verii, în Munții Rodnei. Imagini surprinse la peste 2000 de metri altitudine - VIDEO

La sfârșit de august, turiștii aflați în drumeție în Munții Rodnei au surprins imagini cu peisaje specifice sezonului rece.

În Munții Rodnei, județul Maramureș, la peste 2.000 de metri altitudine, s-a așternut zăpada, spre surprinderea turiștilor aflați în drumeție, care au imortalizat momentul mai puțin obișnuit, chiar dacă nu imposibil pentru această dată din calendar: fulgi de nea în plină vară.

Specialiștii atrag atenția că la altitudini ridicate condițiile meteo se pot modifica rapid, motiv pentru care cei care pornesc pe trasee montane ar trebui să fie mereu echipați corespunzător. Pe creste, spun meteorologii, sezonul cald și cel rece pot să își inverseze rolurile de la o oră la alta.

