Nicușor Dan a zis că se impune ca România să revină la alegerea primarilor în două tururi

Fiecare partid vrea să aibă propriul candidat, așadar vor fi mai mulți candidați. Cât de reprezentativ va fi un primar ales, să spunem, cu aproximativ 20% din voturile alegătorilor?



„Da, opinia mea o cunoașteți și, din nou, vreau să fiu foarte direct. Eu cred că se impune ca România să revină la alegerea primarilor în două tururi. Însă, atunci când ești în politică, te uiți la ierarhia de priorități, iar prioritatea pentru România, în 2025, a fost stabilitatea și menținerea unei coaliții cât mai stabile.

Iar această coaliție a decis că, cel puțin în intervalul 2024-2028, nu se va reveni asupra legislației electorale în ceea ce privește alegerea primarilor. Acesta este răspunsul”, a zis Nicușor Dan într-o conferință de presă la Iași.

VEZI ȘI: BREAKING NEWS Nicușor Dan: Forțând un salariu minim prea mare, sute de mii de oameni riscă să-și piardă joburile