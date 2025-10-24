Nicușor Dan: Forțând un salariu minim prea mare, sute de mii de oameni riscă să-și piardă joburile

Joi seară, premierul Ilie Bolojan declara că în coaliție au existat discuții privind menținerea salariului minim la același nivel.

Vineri seară, Nicușor Dan a fost întrebat cum va media discuțiile legate de salariul minim pe economie, în condițiile în care sindicatele și patronatele au anunțat deja proteste pentru săptămâna viitoare?

„Pentru moment, haideți să ne uităm la contextul general. Pe de o parte, există o directivă europeană care, într-un mod destul de tehnic, vorbește despre salariul minim. Această directivă este contestată la Curtea de Justiție, iar termenul de judecată va fi în noiembrie. Prin urmare, este posibil ca în decembrie, când vom discuta bugetul, această condiționare să nu mai existe.

După aceea, există un dialog absolut necesar între Guvern, patronate și sindicate. Dincolo de o eventuală obligație legală, trebuie să existe o discuție de oportunitate între aceste trei părți. Evident că toată lumea își dorește salarii mai mari. Pe de altă parte – și chiar am avut această discuție în această seară – este posibil ca, forțând un salariu minim prea mare, anumite activități să devină necompetitive în România, iar sute de mii de oameni să-și piardă locurile de muncă.

De aceea, discuția este absolut necesară și trebuie purtată tehnic. În măsura în care este nevoie de persoana mea pentru a media, sunt disponibil. Pentru moment, nu mi s-a solicitat, și cred că primul pas este ca aceste trei entități să se întâlnească”, a zis Nicușor Dan într-o conferință de presă la Iași.