Nicole Cherry, despre reacțiile anumitor persoane în ceea ce o privește pe fiica sa: Oamenii se trezesc vorbind. Deranjează!

"Nu am născut natural, dar momentul în sine a fost special, pentru că am avut un doctor minunat, domnul profesor Nicolae Poiană, care a avut grijă să-mi pună muzică, să mă relaxez. La fel și asistentele, au fost răbdătoare și m-au ajutat să-mi intru în stare și să pot să am parte de o anestezie ușoară, pentru că mi era teamă destul de tare de anestezie. Momentul în care am văzut-o pe Anastasia a fost clar cel mai special moment din viața mea. Am plâns, a fost fix cum îmi doream", a povestit Nicole Cherry pentru viva.ro.

"Când oamenii nu știu exact situația și se trezesc vorbind, deranjează"

"Am alăptat-o, ulterior, după o lună, exclusiv cu formulă pentru că nu am mai avut sân. În prima parte i-am dat și sân. Nu am avut, ăsta a și fost principalul motiv, pentru că nu se sătura și ulterior s-a și pierdut de tot, nu am mai avut. Cât despre reacțiile negative, într-adevăr, m-au deranjat la început, pentru că, la fel ca orice mamă, îți dorești să faci ce e mai bine pentru copilul tău, iar când primești reacții care nu își au rostul și când oamenii nu știu exact situația și se trezesc vorbind, deranjează. În timp, am învățat ce să spun și ce să arăt, încât să nu mă mai deranjeze și să nu mai primesc atât de multe sfaturi fără să se știe exact ce se întâmplă cu adevărat la noi în casă, și cred că e mult mai bine așa", a mai povestit artista.

"Florin este un tată prezent în viața ei "

"Într-adevăr, fetița mea împlinește 8 luni și da, chiar trece timpul extrem de repede, parcă am clipit și m-am trezit la 8 luni (zâmbește). Eu zic că mă descurc destul de bine, având în vedere că o am pe mama, care mă ajută extraordinar de mult cu fetița. La fel și Florin, este un tată prezent în viața ei și am reușit până acum foarte bine să împac și cariera, dar și viața de mămică, și să fiu prezentă și în toate momentele importante pe care Anastasia le are și să o ajut să crească frumos. Cred că și de acum înainte vom reuși să facem treabă bună, pentru că sunt o persoană echilibrată și am învățat de mică să-mi organizez timpul în așa fel încât să pot să fiu peste tot și să nu lipsesc de la lucrurile importante și din viața oamenilor importanți. Asta contează, cred, cel mai tare", a spus Nicole Cherry.

Nicole Cherry îşi mai doreşte un băieţel

Nicole Cherry a devenit mămică pentru prima oară anul trecut, în data de 27 noiembrie. Cântăreața a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, iar micuța poartă numele de Anastasia. Artista, în vârstă de 23 de ani, își dorește ca familia să se mărească, însă nu prea curând, deoarece așteaptă ca micuța Anastasia să mai crească, scrie Cancan. "Clar, un băiețel! Să ne și iasă, dar nu acum. Mai așteptăm câțiva ani”, a răspuns Nicole pe Instastory.

