"Eu sunt iubita perfectă". Nicole Cherry, despre primul contact cu Florin, iubitul său: A fost acea sclipire...

"Eram în zona Unirii, iar tatăl meu căuta un magazin GSM pentru a-mi repara telefonul și a intrat pentru a întreba dacă este posibil să am din nou mobilul funcțional, măcar pentru a-mi recupera datele de pe el. Eu l-am așteptat în mașină, în fața magazinului. La un moment dat, am început să mă întreb de ce durează atât de mult și am intrat după el. Cred că a fost dragoste la prima vedere, acea sclipire. Dacă te referi la prima dată când ne-am cunoscut. Dacă te referi la prima întâlnire romantică (râde), a fost perfect; fără niciun moment de stângăcie, o interacțiune normală, cu multe zâmbete", potrivit viva.ro.

"Este un om natural, un om sincer, amuzant, un bărbat care știe ce vrea, un iubit romantic, dar și pragmatic. Și da, îmi face surprize mereu, de la flori la prăjituri sau un prânz. Cred că, în prima fază, cu toții ne uităm la trăsăturile fizice ale persoanei, iar mai apoi descoperim calitățile, ne îndrăgostim de cum este persoana la nivel emoțional, de personalitate, de caracter.

Eu sunt iubita perfectă. Hahaha! Nu că mă laud, însă fac de toate: gătesc, fac și curățenie, fac și cumpărături (când e cazul). Dar da, împărțim și treburile casnice, când avem timp fiecare dintre noi, și ne completăm. Pentru că suntem două persoane cu programe destul de încărcate, există și zile în care nu ne sincronizăm", a mai spus artista.

Nicole Cherry a visat numele fetiței sale

Într-un interviu, Nicole Cherry a vorbit despre momentul în care a aflat că este însărcinată, dar și despre modul în care l-a anunțat pe iubitul ei, Florin, că vor fi părinți.

„Cum am avut primele bănuieli că este posibil să fiu însărcinată, mi-am și făcut un test și ce să vezi? În dimineața aceea am aflat că sunt însărcinată. A fost mega amuzant, pentru că cea de-a doua liniuță era extrem de ștearsă. I-am dat doar o poză mamei, fiindcă nu înțelegeam. Zic: „Testul ăsta face mișto de mine?". După aceea, mama mi-a zis să-i trimit surorii mele și sora mea a avut reacția: „OMG, OMG, OMG!!!" încontinuu. Atunci, am zis: „A, e clar!". Și l-am așteptat pe Florin acasă.

Am pus testul într-o cutiuță de bijuterii și i-am spus că a primit un colet de la un brand. Când a văzut, a rămas mască. Chiar dacă ne așteptam, nu știu, tot e surpriza aia foarte, foarte mare și ne-am bucurat enorm. După aceea, am început să sunăm pe toată lumea, familia, să-i anunțăm", spunea recent Nicole Cherry.

În platoul emisiunii lui Cătălin Măruță de la ProTV, Nicole Cherry a dezvăluit care a fost momentul în care a știut ce nume este potrivit pentru fetița sa.

„Înainte să aflu dacă este fetiță sau băiat am visat. Am visat că am fată și a fost totul extrem de real. Parcă am simțit tot, mirosul, cum au așezat-o lângă mine, totul cu lux de amănunte. Iar în vis, în momentul în care mi-au adus-o, eu am spus Anastasia. Parcă Dumnezeu mi-a dat și un semn, mi-a și ușurat munca pentru că habar nu aveam ce nume să îi pun nici dacă este fată, nici dacă este băiat.”, declara Nicole Cherry. (Detalii, AICI.)