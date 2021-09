Cum l-a anunțat Nicole Cherry pe iubitul ei că vor avea un copil: A rămas mască

"Mie nici măcar nu îmi întârziase menstruația. Eu, cumva, aveam ceva simptome dinainte, care mă duceau cu gândul la asta, mai ales că nu a fost nimic întâmplător. Așa că nici nu am așteptat să-mi întârzie menstruația. Cum am avut primele bănuieli că este posibil să fiu însărcinată, mi-am și făcut un test și, ce să vezi?, în dimineața aceea am aflat că sunt însărcinată. A fost mega amuzant, pentru că cea de-a doua liniuță era extrem de ștearsă. I-am dat doar o poză mamei, fiindcă nu înțelegeam. Zic: „Testul ăsta face mișto de mine?".

După aceea, mama mi-a zis să-i trimit surorii mele și sora mea a avut reacția: „OMG, OMG, OMG!!!" încontinuu. Atunci, am zis: „A, e clar!". Și l-am așteptat pe Florin acasă. Am pus testul într-o cutiuță de bijuterii și i-am spus că a primit un colet de la un brand. Când a văzut, a rămas mască. Chiar dacă ne așteptam, nu știu, tot e surpriza aia foarte, foarte mare și ne-am bucurat enorm. După aceea, am început să sunăm pe toată lumea, familia, să-i anunțăm", a spus Nicole Cherry, într-un interviu pentru viva.ro.

"Mi-am dorit acest copil"

Nicole Cherry și Florin Popa sunt împreună de mai bine de trei ani și chiar dacă nu au vorbit prea mult despre relația lor, artista s-a decis să dea câteva detalii. Aceasta a declarat că se știau încă de când aceasta avea 16 ani.

"Eu, de obicei, am făcut ce m-a tăiat pe mine capul, n-am ascultat pe nimeni. Când îmi zicea cineva că de ce mă gândesc că o să rămân mereu cu Florin spuneam de ce să nu mă gândesc că o să rămân mereu cu Florin și dacă nu o să rămân, o să fiu la fel de fericită. Când am decis să fac un copil a contat că am pe cine să mă bazez, pe Florin. Mi-am dorit acest copil, el are 31 de ani, el e bărbatul cu care vreau să rămân, sarcina a fost programată, mi-am dorit să am un copil săgetător. Nu ne e teamă, cred că suntem prea tineri ca să conștientizăm ce ne așteaptă", a declarat Nicole Cherry în emisiunea "La Măruță".