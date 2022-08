Pleacă şi Emily Burghelea de la Vorbeşte Lumea! A leşinat în timpul emisiunii

Emily Burghelea spunea în urmă cu ceva timp că și-a văzut visul împlinit atunci când i s-a propus să fie prezentatoare la Vorbește lumea. Doar că aceasta a aflat în urmă cu o zi că este însărcinată. Așadar nu va mai trece prea mult timp până când va fi nevoită să se retragă din nou din lumina reflectoarelor pentru o perioadă.

A leşinat în timpul emisiunii

Emily Burghelea (23 de ani) a trecut prin clipe groaznice vineri dimineaţă, chiar după ce a făcut un reportaj pentru emisiunea ”Vorbește lumea”. Tânăra se afla în direct în momentul în care a luat-o leșinul. Imediat după ce a apărut pe micul ecran, vedetei i s-ar fi făcut rău și ar fi luat-o cu leșinul. La scurt timp a apărut și o mașină de salvare, care a transportat-o imediat la spital. Burghelea a postat pe contul personal de Instagram o fotografie cu ea de pe patul de spital. Aceasta avea o perfuzie în mâna stângă, semn că starea ei de sănătate nu este una tocmai bună, scrie CanCan.

”Pentru mine, emisiunea Vorbește Lumea înseamnă extrem de mult! Am 23 de ani, sunt la început de drum și mă bucur că mi s-a dat șansa să fac parte dintr-un proiect atât de frumos! Este un pas uriaș pentru mine, doar ce am terminat facultatea de Comunicare și Relații Publice, doar ce am dat-o pe Amedea, fetița mea, la creșă. Toate lucrurile s-au așezat exact așa cum trebuie ca să pot face parte din fabuloasa echipă Vorbește Lumea! Simt că este mâna lui Dumnezeu, iar pentru asta îi sunt extrem de recunoscătoare! Sunt fericită, entuziasmată, emoționată și nerăbdătoare să-mi încep diminețile în platoul Vorbește Lumea! Sper din suflet ca cei de acasă să ne urmărească parcursul într-un număr cât mai mare!”, a declarat Emily, în urmă cu scurt timp.

Emily Burghelea s-a făcut remarcată încă de la vârsta de 19 ani, în show-ul „Bravo, ai stil!”. Ascensiunea influenceriței a continuat, bifând și experiența „Acces Direct”, emisiune din care a plecat, pe fondul unor neconcordanțe principiale cu cei ce gestionau proiectul.

Dilemă pentru producătorii matinalului

Pentru șefii PRO TV, vestea este una foarte proastă. Aceștia au mai trecut printr-o situație similară cu Adela Popescu, care și-a tot luat concedii din cauza copiilor, iar producătorii au fost mereu obligați să caute soluții pentru a acoperi golul lăsat. Acum situația se repetă cu Emily și în mod cert, Andreea Caranda deja caută alte variante pentru echipa Vorbește lumea. Majda și Cosmina Păsărin sunt și ele prezentatoare ale matinalului, iar momentan acestea sunt extrem de dedicate proiectului.

Adela Popescu, Shurubel și Bogdan Ciudoiu și-au luat rămas bun de la telespectatori în urmă cu aproximativ o lună, iar cei trei au fost imediat înlocuiți cu alte trei vedete, care prezintă acum matinalul Vorbește lumea. Producătoarea Andreea Caranda a anunțat că vrea să testeze noi variante pentru ca emisiunea să capteze cât mai mult public. Nu se știe dacă Adela Popescu va mai reveni la matinal, după ce va fi difuzat reality show-ul ”Sunt celebru, scoate-mă de aici”, dar ținând cont de vestea care i-a îngrozit pe șefii PRO TV, orice este posibil.

