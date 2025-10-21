Pe 22 octombrie, Neptun se întoarce în semnul Peștilor, acolo unde a mai fost între 3 februarie 2012 și 30 martie 2025.

În astrologie, îl considerăm pe Neptun o planetă transgenerațională. Face rotația în jurul Soarelui în 165 ani, deci petrece aproximativ paisprezece ani într-un semn zodiacal.

Neptun reprezintă visele, intuiția, spiritualitatea și iluziile. De asemenea, se ocupă și de imaginație, artă, compasiunie, dar și de confuzie și escapism.

Cât timp a tranzitat semnul Peștilor, ultimul al zodiacului, ne-am confruntat cu dizolvarea granițelor(la propriu și la figurat), dorința oamenilor de a se apropia de spiritualitate, dar și tendința către escapism în lumea virtuală/alterată/plină de filtre a rețelelor sociale.

Neptun va sta în Pești până pe 26 ianuarie 2026, timp în care omenirea va avea parte de schimbări pe plan social.

Pe plan individual, acest tranzit va aduce un plus de confuzie, ceață și haos în viețile zodiilor mutabile: Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești.

