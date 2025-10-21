€ 5.0832
Data publicării: 15:09 21 Oct 2025

EXCLUSIV Neptun se întoarce în Pești. Află de Daniela Simulescu ce urmează! - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

Neptun se întoarce în Pești. Află de Daniela Simulescu ce urmează! - VIDEO Sursă: Freepik/fotografie generatâ cu AI
 

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre reîntoarcerea lui Neptun în Pești.

Pe 22 octombrie, Neptun se întoarce în semnul Peștilor, acolo unde a mai fost între 3 februarie 2012 și 30 martie 2025.

În astrologie, îl considerăm pe Neptun o planetă transgenerațională. Face rotația în jurul Soarelui în 165 ani, deci petrece aproximativ paisprezece ani într-un semn zodiacal.

Neptun reprezintă visele, intuiția, spiritualitatea și iluziile. De asemenea, se ocupă și de imaginație, artă, compasiunie, dar și de confuzie și escapism.

Citește și Lună Nouă în Balanță. Patru zodii o pot lua de la capăt

Cât timp a tranzitat semnul Peștilor, ultimul al zodiacului, ne-am confruntat cu dizolvarea granițelor(la propriu și la figurat), dorința oamenilor de a se apropia de spiritualitate, dar și tendința către escapism în lumea virtuală/alterată/plină de filtre a rețelelor sociale.

Neptun va sta în Pești până pe 26 ianuarie 2026, timp în care omenirea va avea parte de schimbări pe plan social.

Pe plan individual, acest tranzit va aduce un plus de confuzie, ceață și haos în viețile zodiilor mutabile: Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești.

Daniela Simulescu ne va oferi mai multe detalii despre acest subiect în cadrul unei emisiuni speciale, care va fi difuzată marți, 21 octombrie de la ora 20.00, pe DCNews și DCNewsTV. Pe Facebook și YouTube.

