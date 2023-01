Ne aşteaptă un weekend cu ninsoare şi nopţi reci. Elena Mateescu, ANM: Ne apropiem de normalul termic al perioadei din calendar

Scoateţi căciulile şi umbrelele! Dacă până acum am avut temperaturi pe plus şi în timpul nopţii, de joi vremea se va răci în toată ţara iar în cele mai multe regiuni, nu doar la munte, vom avea parte de precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

"Este o iarnă a extremelor meteorologice care tind să devină tipare de vreme normală în condiţiile în care, de mai bine de 20 de ani, discutăm de noi recorduri care le doboară pe cele înregistrate în anii anteriori. O climă mai caldă, asociată şi cu o cantitate mai mare de vapori în atmosferă, determină variaţii semnificative şi fenomene extreme indiferent de locul unde ne aflăm la nivel planetar. Şi nici România nu a făcut excepţie. Iată, şi în Italia, sunt ninsori semnificative cu zăpadă de grosimi considerabile mai mari de 100 cm. La noi, deocamdată, doar în zona montană consemnăm grosimi peste 100 cm la Bâlea Lac şi la Vârful Omu. Astăzi am înregistrat valori mai ridicate decât în mod obişnuit în partea de vest- nord-vest a ţării, valori maxime de până la 10-11 grade, în timp ce în zonele extracarpatice nu am depăşit 3-4 grade, semn că ne apropiem de normalul termic la datei din calendar. Mâine, răcirea se va simţi şi în regiunile extracarpatice, pentru că temperaturile la scara întregii ţări se vor situa de la 0 până la cel mult 5-6 grade. Nopţile vor deveni mai reci mai ales spre finalul săptămânii, cu minime negative preponderent, mai coborâte în zonele depresionare între -9 şi -10 grade, 1-2 grade pe litoral şi vorbim şi de o extindere a ariei precipitaţiilor, mai ales începând de joi noaptea, când vorbim de precipitaţii sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare" ne-a avertizat Elena Mateescu, director ANM, în cadrul unei intervenţii la Digi24.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News