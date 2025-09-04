Data publicării:

Nazare răspunde acuzațiilor: Nu sunt șantajabil. Nu am nimic de ascuns. MF deranjează teribil zonele de influență

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Politica
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Alexandru Nazare respinge acuzațiile care au apărut în spațiul public.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a reacționat public la criticile privind firmele în care apare ca acționar, precizând că acuzațiile vehiculate în presă sunt nefondate și menite să creeze confuzie. Oficialul susține că activitatea Ministerului Finanțelor și a ANAF deranjează cercuri de influență și transmite că nu are „nimic de ascuns”.

"Nu sunt şantajabil şi nu am nimic de ascuns"

„Nu sunt şantajabil şi nu am nimic de ascuns. Ştiu că acţiunile recente MF şi ANAF deranjează teribil multiple zone de influenţă. Am transmis, la preluarea acestui mandat, că nu promit minuni - dar că voi acţiona cu seriozitate, responsabilitate şi cu decizii clare, care să readucă România pe un drum stabil. De aceea, este responsabil să vă transmit şi poziţia mea faţă de unele afirmaţii circulate în mediul online în ultima perioadă”, a scris Nazare pe Facebook.

Ministrul explică diferența legală dintre un asociat și un administrator, subliniind că doar administratorii au obligația de a depune bilanțurile și de a respecta procedurile administrative. El arată că a devenit asociat la firma Comunicare SRL prin moștenire, după decesul soției, și că „așa-numitele datorii” sunt de fapt credite oferite de acționari firmei, nu obligații către stat. Totodată, precizează că ANAF a declarat în mod eronat societatea inactivă fiscal, eroare ulterior corectată de ONRC.

"Despre diferenţa între asociat şi administrator. Conform legii 161/2003 şi legii 312/2004, persoanele care deţin funcţii publice nu pot exercita acte de comerţ şi nu pot deţine calitatea de administrator. Obligaţiile legale privind depunerea bilanţurilor, menţinerea înregistrării la ONRC (Oficiaul Naţional al Registrului Comerţului n.r) şi respectarea tuturor procedurilor administrative cad exclusiv în sarcina administratorului, nu a asociatului. Astfel încât acuzaţiile aduse în respectivul material induc în mod evident opinia publică pe direcţia unor concluzii greşite", a explicat Nazare.

"La preluarea părţilor sociale am moştenit practic prin succesiune şi o mare parte din aceste datorii, care erau în realitate capitalizări ale firmei din economii personale, conform structurii acţionariatului la acea vreme (moştenită, de asemenea). Aceste aşa-numite "datorii uriaşe" ale firmei nu sunt către bugetul statului, ci sunt creditări făcute de asociaţii. Este deci normal să existe acest cuantum al datoriei (către asociaţi), cât timp asociaţii au creditat firma cu acelaşi cuantum", mai menţionează ministrul Finanţelor.

Pierderile înregistrate și bilanțurile întârziate

Nazare afirmă că pierderile înregistrate de Comunicare SRL au apărut în 2024, pe fondul unui an economic mai dificil, și că bilanțurile au fost depuse la timp. În cazul Winkampaign SRL, ministrul arată că firma a fost înființată în 2022, iar Comunicare SRL deține doar 16,5% din capital, fără ca el să fie administrator. "Responsabilitatea depunerii bilanţurilor şi a depunerii menţiunilor la ONRC revine exclusiv administratorului, nu asociaţilor. Faţă de situaţia întârzierii depunerii bilanţurilor, aceasta se sancţionează prin amendă, conform legii şi am semnalat deja acest aspect în contabilitatea firmei", a punctat Alexandru Nazare.

Nazare adaugă că nu este vizat de niciun dosar penal și reamintește rezultatele recente ale ANAF în combaterea evaziunii și a insolvențelor frauduloase. 

"Însă a început să îşi facă treaba, iar aceasta se vede - atât în domeniul colectării, cât şi al insolvenţelor frauduloase sau al demascării evaziunilor fiscale, deranjând numeroase zone de influenţă. Un lucru este clar: activitatea va continua cel puţin în acelaşi ritm ca şi până acum, oricât ar încerca unele site-uri sau voci din spaţiul public să se facă auzite. Nu în ultimul rând, atunci când chiar munceşti, unele lucruri nu funcţionează chiar cum am dori, de fiecare dată. Vă asigur că activitatea de corectare a deficitului bugetar istoric pe care îl are acum România presupune o muncă imensă, pe care o derulez zi şi foarte multe nopţi alături de echipa dedicată din minister. Dacă vor apărea erori pe parcursul acestui demers, vom corecta şi vom reveni cu precizări acolo unde este cazul. Facem tot posibilul să readucem finanţele ţării pe o traiectorie corectă, în câteva luni, după ani la rând de desfrâu bugetar", a transmis Alexandru Nazare.

Partidul DREPT, condus de fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, a cerut explicații detaliate privind firmele asociate lui Nazare, în urma unui articol de presă, invocând pierderi financiare mari, datorii de milioane de lei, lipsa controalelor ANAF și posibile mecanisme de optimizare fiscală, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Alexandru Nazare pune tunurile pe firmele inactive

