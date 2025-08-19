Data publicării:

Alexandru Nazare pune tunurile pe firmele inactive

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Economie
Alexandru Nazare: Scoatem la suprafață toate aceste companii Foto: Crișan Andreescu
Alexandru Nazare: Scoatem la suprafață toate aceste companii Foto: Crișan Andreescu

Combaterea evaziunii fiscale nu poate fi discutată serios fără să fie tratată situația firmelor inactive și, de aceea, scoatem la suprafață toate aceste companii și le obligăm fie să-și declare din nou activitatea, fie vor fi dizolvate, lichidate și radiate, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Nu putem discuta la modul serios despre combaterea evaziunii fără să tratăm autentic situația firmelor inactive din România. E momentul să distrugem acest paravan în spatele căruia s-au ascuns peste 460.000 de firme inactive. Nu e corect. Nu e corect pentru contribuabilul care își respectă obligațiile față de Fisc, să avem atâtea companii care nu își respectă obligațiile și stau sub radar și desfășoară tot felul de operațiuni de evaziune, de fraudă, fără să fie cu adevărat controlate. Scoatem la suprafață toate aceste companii, le obligăm ca, în termen de o lună și trei luni, fie să-și declare din nou activitatea și să intre în zona corectă, sau vor fi dizolvate, lichidate și radiate, pentru că trebuie să punem ordine în modul în care tratăm aceste companii, în special pentru cei care se comportă corect. Pentru toate companiile care se comportă corect, a transmis Nazare printr-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a subliniat că peste 120.000 dintre firmele inactive au datorii de 3,5 miliarde lei, iar aproape 300.000 stau inactive de peste 5 ani.

Nu putem construi o economie corectă cât timp firmele - fantomă blochează piața și creează competiție neloială pentru antreprenorii care muncesc și își plătesc taxele la zi. De aceea, în pachetul 2 de măsuri propunem noi criterii pentru declararea inactivității unei firme - lipsa unui cont bancar și nedepunerea situațiilor financiare anuale în termenul legal -, precum și limitarea perioadei în care o firmă poate sta inactivă (maximum un an pentru inactivitate fiscală, maximum trei ani pentru cea voluntară), a mai scris ministrul Finanțelor pe rețeaua de socializare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Alexandru Nazare pune tunurile pe firmele inactive
19 aug 2025, 08:37
Un lanț românesc de magazine cumpără 87 de magazine Mega Image și Profi. Surpriză totală pe piață
18 aug 2025, 21:15
Grindeanu: Propunerile pe administraţie şi măsurile fiscale necesită discuţii în plus în această săptămână
18 aug 2025, 15:18
UE a crescut importul de gaze lichefiate rusești
18 aug 2025, 14:38
O femeie a cumpărat un set de oale de pe Temu, dar ce a primit n-are legătură cu realitatea: Râzi ca să nu plângi / video
18 aug 2025, 08:38
Cum ajută banii din Pilonul II de pensii statul. ”Să nu uităm că sunt investiți în titluri de stat”. Profesorul Radu Ciobanu explică de ce nu mai puteți scoate toți banii
16 aug 2025, 11:33
ParintiSiPitici.ro
Obiceiurile părinților care îi fac pe copii să se simtă inteligenți, curajoși și încrezători, explicate de o neurocercetătoare de la Universitatea din Chicago
16 aug 2025, 14:27
Modificare privind plata cu cardul de la 1 ianuarie
16 aug 2025, 10:00
Fitch reconfirmã ratingul suveran al României
16 aug 2025, 01:17
Andrei Caramitru: Dr*cu mai investește aici! Prostia ne îngroapă complet, suntem într-o situație care ne nenorocește pe toți
15 aug 2025, 11:06
Klaus Iohannis, somat de ANAF pentru o datorie de 4,7 milioane lei
14 aug 2025, 21:13
Guvernul lansează proiectul de reformă a pensiilor speciale. De ce judecătorii CCR nu sunt incluși în modificări - DOCUMENT
14 aug 2025, 20:53
Chirieac: Vă dau o veste în exclusivitate. Dobânda ascunsă a datoriei României
14 aug 2025, 20:22
Contract semnat pentru un apartament înainte de 1 august 2025? De ce nu ești neapărat protejat de creșterea TVA. Avocații explică
14 aug 2025, 16:38
Câți bani s-au făcut cu UNTOLD 2025
14 aug 2025, 16:15
Lovitură pentru Shein și Temu: Cine câștigă din taxa de 25 de lei la coletele externe. ”Până acum, ei erau cu mâinile legate!”
14 aug 2025, 14:33
CCIR consideră necesare, de urgență, măsuri guvernamentale de stimulare a economiei 
14 aug 2025, 14:16
Curs valutar BNR 14 august
14 aug 2025, 13:32
Ce presupune, de fapt, noua taxă pentru multinaționale. Se aplică firmelor cu afaceri de peste 50 de milioane de euro
14 aug 2025, 10:19
Economistul Adrian Negrescu: Faptul că vorbim de recesiune nu e motiv de panică
14 aug 2025, 09:48
Parteneriatul public-privat, de la modelul polonez la potențialul României. Gabriel Biriș explică importanța acestor proiecte pentru dezvoltarea țării
14 aug 2025, 09:35
Guvernul pune taxă pe coletele externe! Cumpărăturile de pe Shein și Temu, principalele vizate
13 aug 2025, 13:36
Taxă nouă pentru multinaționale. Transferurile de profituri artificiale nu au fost controlate până acum!
13 aug 2025, 13:38
Ratingul Fitch, gură de oxigen pentru București. Adrian Negrescu: Cum ne-am tăiat singuri craca de sub picioare. ”Suntem cu spatele la zid”
13 aug 2025, 12:49
Costel Fotea: Agricultura gălățeană are viitor
13 aug 2025, 09:20
Inflația a sărit la aproape 8%. Mircea Coșea: Clasa mijlocie nu conștientizează ce o așteaptă în toamnă
12 aug 2025, 18:07
Cum se diminuează pensiile. Milioane de români, afectați
12 aug 2025, 16:33
”Evitarea recesiunii este posibilă” spune guvernatorul BNR. Mugur Isărescu arată cel mai important grafic pentru România
12 aug 2025, 12:52
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, alături de fermierii din Galați
12 aug 2025, 12:42
Suma uriașă investită de români în titlurile de stat Fidelis: Instrument sigur de economisire. Cât poți investi, cât câștigi
13 aug 2025, 08:39
Topul scumpirilor care îi îngrozește pe români. INS publică procentele
12 aug 2025, 12:12
Profit de peste 1 miliard făcut de banca austriacă Raiffeisen în Rusia, în doar șase luni
12 aug 2025, 12:14
Creștere medie a facturii la energia electrică cu 61% de la o lună la alta. Adrian Negrescu atrage atenția asupra unui risc mai mare decât recesiunea
12 aug 2025, 11:42
Scenariu: România va intra curând în recesiune. Bogdan Chirieac: Poate ia domnul Bolojan premiul Nobel pentru Economie
12 aug 2025, 12:32
O afacere de familie din Ungaria anunță deschiderea unei mine de sare în România: Sarea de aici este excepțională, puritate 99%
12 aug 2025, 14:47
Mugur Isărescu, informațiile zilei de la BNR
12 aug 2025, 08:31
Pilonul 2 de pensii, ”banii mei” sau nu? Confruntarea greilor din economie. Coșea îl contrazice pe Negrescu: Adevărul absolut nu este posibil în România
11 aug 2025, 13:50
România, pol de putere în Europa, ”a devenit un magnet pentru investiții”: Acest boom nu este întâmplător! Orașele care devin ”puncte fierbinți” și iau fața Capitalei
11 aug 2025, 13:09
Haos pe piața auto, după suspendarea "Rabla". Avertisment de la producători și importatori
11 aug 2025, 11:15
Economistul Adrian Negrescu: Știți cât este „averea” medie pe care au acumulat-o românii în Pilonul 2? Atât va fi pensia ta!
11 aug 2025, 08:48
Anunț teribil făcut de BNR pentru români. Adrian Negrescu: Banca Națională se simte cu mâinile legate în această situație ieșită din comun
08 aug 2025, 19:38
Vești proaste de la BNR pentru români. Inflația și prețurile vor bubui în trimestrul III 2025
08 aug 2025, 18:05
Fără surprize de la BNR: Dobânda-cheie, menținută de instituția condusă de Isărescu la 6,50% pe an
08 aug 2025, 15:33
Surpriză pentru 9 milioane de români: Cum vrea ASF să-ți dea banii din pensia privată
08 aug 2025, 15:14
Raport de alertă: Un nou război: Franța vs. Germania. Răzvan Dumitrescu: Atenție! Totul e sub pretext ecologic
08 aug 2025, 13:06
Salariații din Asistența socială, strigăt de disperare adresat Guvernului și miniștrilor de resort
08 aug 2025, 10:42
Laptopul pentru firmă, frigiderul pentru acasă? ANAF anunță acțiuni ample de inspecție fiscală. Ce spune Coșea
08 aug 2025, 11:27
Facturile la energie vor exploda în august. Pe lângă prețul neplafonat, avem și majorarea TVA
07 aug 2025, 19:08
Prețurile apartamentelor au scăzut în trei orașe importante din România
07 aug 2025, 12:15
ANAF pune tunurile pe românii care trăiesc ”pe firmă”. Au decontat de la alimente și cosmetice la haine și electrocasnice
06 aug 2025, 20:38
Adrian Negrescu, despre moștenirea economică a lui Ion Iliescu: A învățat odată cu noi capitalismul
06 aug 2025, 18:20
Impactul platformelor non-UE: peste 10 mld. lei pierderi fiscale pentru România
06 aug 2025, 13:47
Cele mai noi știri
acum un minut
Agenție SEO sau agenție full service? Care este trendul actual
acum 11 minute
Unde a „dispărut” apa din Lacul Vidraru! Avem acolo aur și sate pe fundul apei?! Iată adevărata bogăție!
acum 26 de minute
În Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) vor apărea încă două „meserii”
acum 39 de minute
Ce face Nicușor Dan marți, 19 august 2025
acum 47 de minute
Karol Nawrocki: Voi cere prelungirea interdicției vânzării către străini a pământului polonez. Pământul nostru trebuie să fie în mâinile poloneze
acum 56 de minute
Iepurii torc ca pisicile și depășesc, în fugă, un automobil care circulă cu viteză legală. Nouă colecție de timbre lansată joi, 21 August
acum 1 ora 0 minute
Pensii speciale. Ilie Bolojan, discuții cu Procurorul General al României
acum 1 ora 16 minute
Google va construi o centrală nucleară pentru centrele de date din sud-estul SUA
Cele mai citite știri
pe 18 August 2025
Un lanț românesc de magazine cumpără 87 de magazine Mega Image și Profi. Surpriză totală pe piață
pe 18 August 2025
S-a aflat naționalitatea turiștilor morți în drum spre Thassos
pe 18 August 2025
Lună Nouă pe 23 august. Patru zodii o pot lua de la capăt din nou
pe 18 August 2025
Bolojan, anunț după negocierile cu magistrații pe tema pensiilor
pe 18 August 2025
George Simion vrea guvernare cu PSD. Grindeanu, răspuns categoric
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel