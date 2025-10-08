Fan uimitor pentru ministrul de Externe. Mugur Ciuvică a afirmat despre Oana Țoiu că e ”minunea lumii”.
Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice, a făcut o afirmație uimitoare, pentru analistul politic Bogdan Chirieac - și nu numai, despre ministrul de Externe, Oana Țoiu.
”Veniți acum să ne spuneți că e Țoiu vai de mama ei, că nu o să discute nimeni cu ea și vine astăzi știre că se întâlnește mai încoloșa un pic astăzi cu Rubio (n.r. secretarul de stat american, Marco Rubio)” a spus Mugur Ciuvică, în emisiunea ”Miercurea Neagră” de astăzi.
Citește și: Oana Țoiu, 12 zile în SUA
Laudele lui Mugur Ciuvică nu s-au oprit aici, el a afirmat că ”Adrian Severin este mult sub Oana Țoiu”, dar și că ”doamna Țoiu e kilometri... e în stratosferă față de putiniștii dvs.”.
”Țoiu, domne`?” a întrebat Bogdan Chirieac contrariat de laudele lui Mugur Ciuvică. ”Doamna aceea care a fost ONG-istă, deputat și ministru?” a continuat analistul politic. ”Da, doamna aceea” a confirmat președintele GIP: ”Da, doamna aceea, față de ai dvs., geostrategii putiniști, este minunea lumii, lumină”.
”Asta e o informație șocantă: Mugur Ciuvică, fan Oana Țoiu” a remarcat Bogdan Chirieac.
”Nu sunt fan, dar față de ăia exagerat de proști ai dvs., putiniștii, ea e lumină” a răspuns Mugur Ciuvică.
”Oana Țoiu, lumină?” a insistat Bogdan Chirieac.
Vezi emisiunea completă:
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu