Data actualizării: 13:21 08 Oct 2025 | Data publicării: 13:02 08 Oct 2025

EXCLUSIV Mugur Ciuvică e fan Oana Țoiu: Ea e LUMINĂ. Bogdan Chirieac, șocat VIDEO
Autor: Roxana Neagu

ionut-mosteanu--oana-toiu-si-nicusor-dan_40987600 Sursa foto: Agerpres
 

Fan uimitor pentru ministrul de Externe. Mugur Ciuvică a afirmat despre Oana Țoiu că e ”minunea lumii”.

Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice, a făcut o afirmație uimitoare, pentru analistul politic Bogdan Chirieac - și nu numai, despre ministrul de Externe, Oana Țoiu. 

”Veniți acum să ne spuneți că e Țoiu vai de mama ei, că nu o să discute nimeni cu ea și vine astăzi știre că se întâlnește mai încoloșa un pic astăzi cu Rubio (n.r. secretarul de stat american, Marco Rubio)” a spus Mugur Ciuvică, în emisiunea ”Miercurea Neagră” de astăzi. 

Citește și: Oana Țoiu, 12 zile în SUA

 

Laudele lui Mugur Ciuvică nu s-au oprit aici, el a afirmat că ”Adrian Severin este mult sub Oana Țoiu”, dar și că ”doamna Țoiu e kilometri... e în stratosferă față de putiniștii dvs.”. 

”Țoiu, domne`?” a întrebat Bogdan Chirieac contrariat de laudele lui Mugur Ciuvică. ”Doamna aceea care a fost ONG-istă, deputat și ministru?” a continuat analistul politic. ”Da, doamna aceea” a confirmat președintele GIP: ”Da, doamna aceea, față de ai dvs., geostrategii putiniști, este minunea lumii, lumină”. 

”Asta e o informație șocantă: Mugur Ciuvică, fan Oana Țoiu” a remarcat Bogdan Chirieac. 

”Nu sunt fan, dar față de ăia exagerat de proști ai dvs., putiniștii, ea e lumină” a răspuns Mugur Ciuvică. 

”Oana Țoiu, lumină?” a insistat Bogdan Chirieac. 

Vezi emisiunea completă: 

