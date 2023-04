Mugur Ardelean: Spitalul Elias, ieri și azi, la Academia de Sănătate

Dr. Mugur Ardelean este invitatul zilei la Academia de Sănătate de la DC Medical. Alături de acad. prof. dr. Irinel Popescu, dr. Mugur Ardelean ne va vorbi despre Spitalul Elias și evoluția sa în sistemul medical.

În februarie 2022, un protocol de colaborare a fost încheiat de Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, Spitalul Universitar de Urgență Elias și cu Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, în cadrul unui proiect finanțat prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, care vizează controlul infecțiilor asociate asistenței medicale și a rezistenței la antibiotic.

Proiectul „Întărirea capacității instituționale pentru controlul infecțiilor spitalicești și gestionarea consumului de antibiotic” contribuie la consolidarea sistemului de sănătate prin propuneri de politici de sănătate publică. Acesta abordează integrat unele dintre cele mai serioase probleme din Europa și de la nivel global: infecțiile asociate asistenței medicale și rezistența la antimicrobiene, care au consecințe severe nu numai pentru sănătatea umană și animală, ci și pentru întreaga societate, devenind o problemă de sănătate publică generală, care necesită acțiune urgentă și coordonare intersectorială.

Despre infecțiile asociate asistenței medicale, Mugur Ardelean a tras atunci un semnal de alarmă spunând că:

"Sper să nu mai aud cifra zero în ceea ce privește infecțiile asociate asistenței medicale. Zero nu este o cifră în medicină. Nu există cifra zero în medicină. Ar trebui interzisă. După ce ghidurile despre care s-a vorbit aici vor fi implementate, probabil vom cunoaște magnitudinea acestei probleme și vom ști răspunsul pe care trebuie să-l aibă instituția medicală la problema infecțiilor asociate asistenței medicale și la problema rezistenței la antimicrobiene".

Emisiunea va fi difuzată luni, 10 aprilie, ora 11:00, pe Youtube DC Medical și DC News, dar și pe paginile de Facebook DC Medical și DC News.

Ne puteți urmări și pe:

Facebook: https://www.facebook.com/dcmedicalro

Instagram: https://instagram.com/dcmedical_dozadesanatate

TikTok: https://www.tiktok.com/@dcmedical_dozadesanatate

Twitter: https://twitter.com/DCMedical1

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News