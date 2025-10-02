În cadrul unei conferințe de presă pe care a susținut-o, joi, la Palatul Victoria, Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, a fost enervat de o jurnalistă care i-a cerut clarificări în legătură cu avizarea doborârii vehiculelor zburătoare care intră în spațiul aerian al României.

„Voiam să vă întreb legat de incidentul cu drona care a intrat în spațiul aerian. Dumneavoastră ați spus la acel moment că ați dat undă verde piloților să doboare drona, doar că piloții au decis să nu acționeze. Ulterior, de pe ordinea de zi a ședinței CSAT am aflat că la acel moment nu se stabilise încă cine ar putea da acest ordin. Ne puteți explica ce ați vrut să spuneți?“, a întrebat o jurnalistă.

Ionuț Moșteanu a părut iritat de întrebare și a dat același răspuns pe care l-a mai dat până acum.

„Am explicat de 100 de ori și repet și acum: Nu am dat eu ordinul atunci! Piloții au avut aprobarea de a doborî drona“, a zis Ionuț Moșteanu, vizibil nervos.

„De unde?“, a insistat jurnalista.

„De la comandantul militar al operațiunii. Pe 4 iulie, la 10 zile după ce am devenit ministru, am semnat un ordin, care completa Legea 73 și prin acel ordin am stabilit linia de comandă în cazul intrării în spațiul aerian al României al unei aeronave fără pilot. Comanda este dată de comandantul militar al operațiunii“, a continuat ministrul Moșteanu.

Ministrul Apărării, bâlbe privind lanțul de comandă pentru aeronavele cu/fără pilot

Deși întrebările s-au referit strict la drone, Moșteanu a insistat că în CSAT s-a discutat doar despre aeronavele cu pilot, civile și militare, după care, la insistențele jurnalistei, a recunoscut că „În CSAT s-a clarificat pentru toate tipurile de aeronave“.

„În CSAT am clarificat lanțul de comandă pentru aeronavele cu pilot și a rămas că, în cazul aeronavelor cu pilot, militare, comanda de angajare este tot la comandantul militar, iar în cazul aeronavelor civile care intră în spațiul aerian, decizia o dă ministrul. Până acum, pe tot ce zbura și intra neautorizat, decizia trebuia să treacă pe la ministru, ceea ce era ineficient“, a spus ministrul Moșteanu.

„În ședința CSAT apărea cuvântul drone, nu aeronave cu pilot, ci aeronave fără pilot. De ce a fost nevoie de clarificarea în CSAT a procedurilor, dacă deja se putea da o astfel de comandă?“, a insistat jurnalista.

„În CSAT s-a clarificat pentru toate tipurile de aeronave, și cu pilot, și fără pilot. Din 4 iulie am semnat acel ordin de ministru. Nu știu ce vreți să dovediți“, a spus iritat ministrul Apărării, chiar dacă în primă fază a spus că în CSAT s-a discutat doar despre aeronavele cu pilot.