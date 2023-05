Monica Anghel, la un pas de o tragedie: Era să mor. Am avut o pareză de 98% pe piciorul drept

"Cel mai greu a fost atunci când, în urmă cu șase ani, m-am operat pe coloană și băiețelul meu era cu părinții mei la mare. Îți dai seama, a aflat acolo fiind și nu am fost lângă el să îi pot explica, să îi spun că o să fiu bine, că totul este în regulă. Sigur că i-am spus, la un moment dat, "mamă, stai liniștit!", dar nu a fost același lucru, pentru că nu era lângă mine. Știi ce zic! Nu din dorința de a-l proteja nu i-am spus, ci pentru că eu m-am operat de urgență. Nu am făcut-o cu intenție, nu am vrut să îi ascund, să nu îi spun", a spus Monica Anghel pentru viva.ro.

"Am avut o pareză de 98% pe piciorul drept"

"Am avut o cumpănă mare cu mulți ani în urmă. Era să mor atunci din cauza unei operații greșite. A și murit omul acela între timp, așa că mă abțin. Dar o altă cumpănă a fost operația pe coloană. Pentru că am intrat în operație de urgență, cum spuneam, am avut o pareză de 98% pe piciorul drept. Am făcut recuperare timp de un an și șase luni. Zi de zi, zi de zi. Și tot atunci am început și să slăbesc, și să îmi schimb stilul de viață. Și mă mențin. Cântăresc 58-59 de kilograme, cam așa. Aviv, ușor, ușor, a început să se ia după mine, din ceea ce văd", a mai spus artista.

"Dacă nu mă operam pe coloană, n-aș fi slăbit în viața mea. Mâncam prost, mâncam oricând. Am făcut recuperare un an și șase luni după operația pe coloană. Piciorul drept aproape că nu mai era funcțional. În tot acest timp, am început să și slăbesc. Am slăbit 30 de kilograme într-un an și șase luni. A venit pandemia, m-am mai îngrășat puțin. De trei ani, țin legătura cu un medic diabetolog și nutriționist, am făcut și sport. M-am înscris la trei cursuri: instructor de fitness, consultant nutriționist și consultant psihologie nutrițională. Toate analizele mele sunt impecabile. Înainte de a avea probleme cu coloana, erau foarte proaste", povestea, la începutul anului, Monica Anghel pentru peroz.ro.

"Cel mai important, atunci când vrei să schimbi ceva, e să nu te gândești că ții o dietă. Dieta are un timp limitat. Dacă vrei să-ți schimbi viața și să fii mai sănătos, se schimbă totul. Nu trebuie să o privești ca pe un chin, devii frustrat înainte de a începe", a mai spus cântăreața. Citește mai departe>>

Vezi și: "Ce spun oamenii despre mine este problema lor". Monica Anghel, mărturisiri: Eu nu mă vedeam grasă

Operațiile estetice. Cătălin Botezatu: Toate buzele sunt ca două băști. Mi-aș dori o femeie ca Dana Budeanu

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News