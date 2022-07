"Ce spun oamenii despre mine este problema lor". Monica Anghel, mărturisiri: Eu nu mă vedeam grasă

"Mi-am făcut un pic de botox, pentru că stăteam încruntată și mi-am hidratat buzele cu foarte puțin acid hialuronic. Încă nu mi-am dorit o operație estetică pe care să nu am curaj să o fac, dar încă nu e timpul trecut", a spus Monica Anghel pentru viva.ro.

"Nu mă vedeam grasă"

Întrebată dacă a avut vreun complex de ordin fizic, de-a lungul timpului, artista a mai spus:

"Nu am avut niciodată astfel de probleme, nici când toată lumea îmi spunea că sunt grasă. Da, știu, am fost grasă până acum patru, cinci ani, până când m-am operat pe coloană și mi-a spus medicul Marius Catană că trebuie să slăbesc. Abia atunci am spus OK și am făcut această schimbare. Am fost mereu asumată. Eu, una, nu mă vedeam grasă. M-am simțit bine în pielea mea întotdeauna. După ce am slăbit, au spus mulți fie că mi-am tăiat stomacul, ba că mi-am pus inel gastric, ba că sunt bolnavă sau prea slabă. Dar ce spun oamenii despre mine este problema lor, nu este problema mea".

Cum a slăbit Monica Anghel 30 kg în 10 luni

Artista uimit pe toată lumea, în urmă cu trei ani, când a reușit să slăbească 30 de kilograme, cu o dietă disociată. Cârcotașii au spus că ar fi suferit o intervenție chirurgicală de micșorare a stomacului, însă artista neagă acest lucru și „dă vina„ pe alimentația corectă pentru reușita sa. Vedeta a dezvăluit, anul trecut, cum și-a menținut greutatea în cei doi ani și cum arată viața ei după ce și-a schimbat de viață.

"Dimineața, la prima oră, mănânc o omletă cu semințe de chia, fără prea mult ulei. Pe la 10:00 mănânc 10-15 migdale sau nuci. La 12:00 servesc o ciorbiță de legume, dar fără pâine. A fost alegerea mea să renunț la pâine. Sunt multe mese, e totul foarte sănătos”, a explicat Monica Anghel.

"Am grijă ce mănânc, cât mănânc, să am trei mese principale și trei gustări. Eu așa am reușit să slăbesc. (…) Sunt momente când vrei să bei un pahar de vin sau bere. Dacă bei o bere, nu mai bei a doua, a treia, a cincea zi…Din păcate, nu am mai făcut sport, să merg la sală, dar încerc să-mi fac programul în așa fel încât să-l târăsc și pe Aviv (n.r. – fiul artistei) după mine și măcar să facem 10.000 de pași pe zi. Am grijă ce mănânc, cu mici excepții, mici derapaje", a dezvăluit Monica Anghel, la Antena 1.

Monica Anghel, la un pas de sinucidere

Artista a trăit o adevărată dramă în tinerețe, atunci când s-a luptat cu mai multe probleme de sănătate, care mai apoi au adus-o în pragul disperării și al sinuciderii. În lupta cu kilogramele în plus, Monica Anghel a vrut să se opereze, însă nu s-a gândit că operația va fi una atât de complicată.

"Eu ştiam că trebuie să fie două incizii mici, într-o parte şi alta a abdomenului, iar când m-am trezit cu toată burta tăiată mi s-a făcut rău!”, a mărturisit Monica Anghel în cadrul unei emisiuni.

După operație, vedeta a rămas cu abdomenul necrozat, iar medicul care a operat-o s-a speriat și a fugit din țară. Acesta a fost motivul pentru care artista a vrut să își pună capăt zilelor la un moment dat.

Persoana care a salvat-o

Norocul ei a fost că a apărut medicul Andrei Carandino care a vindecat-o complet și care mai apoi i-a devenit soț.

Cei doi s-au îndrăgostit nebunește unul de altul și s-au căsătorit în 1994, pe vremea când Monica Anghel avea 23 de ani. Căsnicia celor doi a durat 11 ani, iar în 2005 au decis de comun acord să divorțeze, din cauza profesiilor care le ocupau foarte mult timp. Cei doi soți se vedeau destul de rar și au apărut diverse neînțelegeri, însă acum formează o frumoasă prietenie, citează wowbiz.ro.

