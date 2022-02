Monica Anghel, căutată de Diana Șoșoacă după ce a IMITAT-O. Ce SMS i-a dat senatoarea

Artista Monica Anghel a imitat-o pe senatoarea Diana Șoșoacă, iar momentul a fost transmis la un post de televiziune. Întrebată cine i-a propus, cine a venit cu această idee, Monica Anghel a mărturisit, la Antena 3, în emisiunea ”De-a viața ascunselea”: ”Evident că Toni Grecu”. ”De altfel, pe Diana Șoșoacă am și cunoscut-o și, din fericire, este o persoană cu foarte mult umor” a spus Monica Anghel.

Florentina Fântânaru a întrebat-o: ”Ți-a spus ceva după?”. ”Evident!” a răspuns Monica Anghel. ”Ah, deci a văzut? Ce ți-a spus?” a întrebat-o, curioasă, jurnalista de la Antena 3. ”Mi-a trimis mesaj că s-a distrat copios și mi-a spus: `Băi, te felicit. Într-adevăr, semeni cu mine`”.

Momentul a fost difuzat la sfârșitul anului 2021, la TVR, în emisiunea ”Masca de Aur”.

Monica Anghel o cunoaște pe Diana Șoșoacă de dinainte de intrarea în politică. ”Un om foarte calm, echilibrat”

”Pentru rolul Dianei Şoşoacă nu am avut nevoie de cine ştie ce pregătiri. Nu am simţit nevoia nici măcar să deschid televizorul, să mă uit la emisiuni dintr-acelea dedicate parlamentarilor, nici să mă uit mai multe zile la știri. De altfel, între noi fie vorba, nu mă mai uit la emisiunile informative!” povestea Monica Anghel, pentru impact. În același timp, ea a mărturisit atunci, pentru sursa citată, că ”Pot spune că o cunosc pe Diana Şoşoacă. Şi o cunosc de ceva timp, încă de dinainte de a intra în politică. Omul Diana Şoşoacă, după părerea mea, e totul diferit de politicianul cu acelaşi nume. Şi mai cred că nu doar eu am această impresie. Diana Şoşoacă e o fire veselă, super ok, în viaţa de zi cu zi. Pare însă că se transformă atunci când intră în pielea personajului politic. Diana Şoşoacă e un om foarte calm, echilibrat, aşa cum o cunosc eu în viaţa de zi cu zi!”.

Atunci, Monica Anghel spunea că poate alții s-ar fi supărat, dar, spre uimirea publicului de acasă, care au văzut-o pe politiciana Diana Șoșoacă, senatoarea s-a amuzat de modul în care a fost imitată și chiar a felicitat-o pentru interpretare.

Vezi de la minutul 15:00:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News