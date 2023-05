Operațiile estetice. Cătălin Botezatu: Toate buzele sunt ca două băști. Mi-aș dori o femeie ca Dana Budeanu

"Nu am nimic împotriva operațiilor estetice, dar fetele mele (n.r.: se referă la manechine) sunt naturale. O femeie dacă are complexe… cum să nu își facă operație? O urăsc pe Kim Kardashian, pentru că a transformat o întreagă generație în femei-mamut, le-a deformat, iar acum începe să revină la formele inițiale. Buzele și le-au luat de la divele din România. Toate buzele sunt ca două băști, ca niște rațe. Toate sunt la fel. Se mai miră de ce nu se uită bărbații la ele. Își dau seama că au avut și cu o seară înainte una la fel. Nu îmi plac operațiile exagerate. Fiți naturale!", a declarat Cătălin Botezatu pentru PRO TV, scrie viva.ro.

"Mi-aș dori o femeie ca Dana Budean"

Cât despre femeile din showbiz pe care le admiră, designerul a spus:

"Mihaela Rădulescu îmi place rău. Nu știu cât de operată este, dar îmi place rău. Îmi mai place și Dana Budeanu. Are creier și circumvoluțiuni pentru un milion de femei. Te face din vorbe și la TV și sub TV. Mi-aș dori o femeie ca Dana Budeanu, pentru că ai tot timpul ceva de discutat cu ea. E o femeie de la care ai ce învăța", a spus Cătălin Botezatu.

"Toată lumea se leagă de Bianca Drăgușanu că are multe operații, dar ea nu are multe operații. A făcut și ea cât a putut și o să mai facă, pentru că ea e Bianca Drăgușanu și are voie. Anumite femei devin niște personaje", a mai spus desginerul.

Cătălin Botezatu, mărturisire: "Îmi este greu să îl iert pe tata pentru suferința cauzată mamei". Ce s-a întâmplat când avea 16 ani

"Părinții mei au divorțat când aveam 16 ani, tata s-a recăsătorit de trei ori, însă mama nu și-a mai refăcut niciodată viața și îmi este greu să îl iert pe tata pentru suferința cauzată mamei, care l-a iubit foarte mult. Pe mine nu m-a afectat foarte tare, așa cum am spus provin dintr-o familie înstărită și am avut parte de tot ce îmi doream la acea vârstă. Eu mi-am dorit această separare, pentru că nu mai suportam ca ei să se certe", a povestit Cătălin Botezatu pentru viva.ro.

"Cu mama mă văd în fiecare zi, vine la atelier și este persoana care are cea mai mare grijă de mine. Cu tata mă văd mai puțin, este un om mai încăpățânat, dar țin foarte mult la el", a mai spus designerul.

