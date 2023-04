Cătălin Botezatu, mărturisire: "Îmi este greu să îl iert pe tata pentru suferința cauzată mamei". Ce s-a întâmplat când avea 16 ani

"Părinții mei au divorțat când aveam 16 ani, tata s-a recăsătorit de trei ori, însă mama nu și-a mai refăcut niciodată viața și îmi este greu să îl iert pe tata pentru suferința cauzată mamei, care l-a iubit foarte mult. Pe mine nu m-a afectat foarte tare, așa cum am spus provin dintr-o familie înstărită și am avut parte de tot ce îmi doream la acea vârstă. Eu mi-am dorit această separare, pentru că nu mai suportam ca ei să se certe", a povestit Cătălin Botezatu pentru viva.ro.

"Cu mama mă văd în fiecare zi, vine la atelier și este persoana care are cea mai mare grijă de mine. Cu tata mă văd mai puțin, este un om mai încăpățânat, dar țin foarte mult la el", a mai spus designerul.

Botezatu, regrete ascunse

În urmă cu ceva timp, Cătălin Botezatu a vorbit despre regrete, dar și despre momentele grele peste care a reușit să treacă în viața sa.

"Proiectele în care mă implic sunt realizabile, sunt un vis pentru care muncesc foarte mult. Nu am avut până acum un proiect care să iasă fără multă muncă, sacrificii, uneori chiar cu prețul sănătății. Întotdeauna există un vis neîmplinit care poate este ascuns în adâncul ființei nostre, poate o neîmplinire personală pe care de multe ori nici nu realizăm că o avem. Nu există oameni fără regrete. Cu toții, la un moment dat, am făcut ceva cât de mic pe care îl regretăm.

Regretele mele sunt legate de oameni, am avut prea multă încredere în ei, le-am dat prea mult credit. Mă îndrăgostesc foarte repede, indiferent cât am suferit și îmi spun că nu voi repeta greșelile, mă arunc în altă relație și le fac din nou. Dar iubesc din tot sufletul, dăruiesc tot ce am, ofer totul și cer la schimb un dram de iubire", a spus Cătălin Botezatu într-un interviu pentru click.ro.

"Au fost multe momente grele în viața mea, pentru că nu sunt chiar atât de invincibil. Sunt un om ridicat de oameni pe un piedestal, dar pot fi lovit sub centură și sufăr. Au fost momente în care eram sus și am pierdut tot. M-am ridicat, însă mai sus decât eram. Lovituri am primit și din partea oamenilor dragi, care m-au dezamăgit. Însă aceste încercări le-am considerat date de Dumnezeu, că să devin mai bun. Le-am luat ca pe ceva pozitiv, ca pe niște pilde din care trebuie să învăț", a mai spus designerul. Citește mai departe>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News