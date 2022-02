"Pot fi lovit sub centură și sufăr". Botezatu, regrete ascunse: Întotdeauna există o neîmplinire personală

"Proiectele în care mă implic sunt realizabile, sunt un vis pentru care muncesc foarte mult. Nu am avut până acum un proiect care să iasă fără multă muncă, sacrificii, uneori chiar cu prețul sănătății. Întotdeauna există un vis neîmplinit care poate este ascuns în adâncul ființei nostre, poate o neîmplinire personală pe care de multe ori nici nu realizăm că o avem. Nu există oameni fără regrete. Cu toții, la un moment dat, am făcut ceva cât de mic pe care îl regretăm.

Regretele mele sunt legate de oameni, am avut prea multă încredere în ei, le-am dat prea mult credit. Mă îndrăgostesc foarte repede, indiferent cât am suferit și îmi spun că nu voi repeta greșelile, mă arunc în altă relație și le fac din nou. Dar iubesc din tot sufletul, dăruiesc tot ce am, ofer totul și cer la schimb un dram de iubire", a spus Cătălin Botezatu într-un interviu pentru click.ro.

"Au fost multe momente grele în viața mea, pentru că nu sunt chiar atât de invincibil. Sunt un om ridicat de oameni pe un piedestal, dar pot fi lovit sub centură și sufăr. Au fost momente în care eram sus și am pierdut tot. M-am ridicat, însă mai sus decât eram. Lovituri am primit și din partea oamenilor dragi, care m-au dezamăgit. Însă aceste încercări le-am considerat date de Dumnezeu, că să devin mai bun. Le-am luat ca pe ceva pozitiv, ca pe niște pilde din care trebuie să învăț", a mai spus designerul.

"Sunt un om împlinit la vârsta mea!"

"Sunt un om împlinit la vârsta mea! Fericit dintr-un anumit punct de vedere și bineînțeles că întotdeauna se poate și mai bine. În momentul de față nu îmi lipsește nimic. Îmi doresc să fiu sănătos, să îmi mențin sănătatea asta pe care o am și doi, da, îmi doresc pe cineva care să mă facă cu adevărat fericit și iubit", spunea Cătălin Botezatu, la sfârșitul anului 2021, pentru ciao.ro.

"Faptul că nu m-am afișat cu o persoană publică, cu o femeie, asta nu înseamnă că nu sunt implicat într-o relație. Un săgetător este implicat tot timpul într-o relație, iubește cu pasiune, dă totul și vrea totul, din fericire sau din nefericire, depinde cum vrei să o iei, dar nu întotdeauna găsește persoana pe care o caută și atunci într-adevăr intervin dezamăgiri pentru că, în momentul în care mă îndrăgostesc, mă deschid ca o carte, spun totul de la început, spun "Te iubesc", dacă eu consider că o iubesc pe acea persoană, dar nu întotdeauna lucrurile stau cum vreau eu. Acum, pe plan sentimental, sunt "free like a bird" (n.r.: liber ca pasărea cerului) și nimic altceva!", mai spunea acesta.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News