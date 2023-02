Cum a ajuns Monica Anghel să dea jos 30 de kilograme: "Dacă nu mă operam pe coloană, n-aș fi slăbit în viața mea"

"Dacă nu mă operam pe coloană, n-aș fi slăbit în viața mea. Mâncam prost, mâncam oricând. Am făcut recuperare un an și șase luni după operația pe coloană. Piciorul drept aproape că nu mai era funcțional. În tot acest timp, am început să și slăbesc. Am slăbit 30 de kilograme într-un an și șase luni. A venit pandemia, m-am mai îngrășat puțin. De trei ani, țin legătura cu un medic diabetolog și nutriționist, am făcut și sport. M-am înscris la trei cursuri: instructor de fitness, consultant nutriționist și consultant psihologie nutrițională. Toate analizele mele sunt impecabile. Înainte de a avea probleme cu coloana, erau foarte proaste", a povestit Monica Anghel pentru peroz.ro.

"Cel mai important, atunci când vrei să schimbi ceva, e să nu te gândești că ții o dietă. Dieta are un timp limitat. Dacă vrei să-ți schimbi viața și să fii mai sănătos, se schimbă totul. Nu trebuie să o privești ca pe un chin, devii frustrat înainte de a începe", a mai spus cântăreața.

Artista a vorbit și despre ura cu care se confruntă în mediul online, după transformarea fizică. "Partea mai puțin plăcută e răutatea oamenilor, pe care nu pot să o înțeleg. Nu-ți poți imagina în ce hal mă fac unele persoane. Este peste puterea oricărui om normal. Îți stă mintea-n loc. Oameni care nu mă cunosc, care poate nu știu nimic despre mine", a declarat vedeta.

Monica Anghel, enervată de cei care spun că a slăbit cu ”nu știu ce picături și licori”

"Mă enervează minciunile care se spun despre mine. Mă deranjează foarte tare site-urile alea care câștigă folosindu-se de imaginea mea, spunând că eu am slăbit cu nu știu ce picături și licori. Nu este adevărat, totul este fals. Am slăbit pentru că am foarte multă grijă la ce pun în farfurie, și cât pun în farfurie”, a spus Monica Anghel în emisiunea "Vorbește Lumea".

Monica Anghel este una dintre cele mai iubite și celebre cântărețe din țara noastră. Solista, care a câștigat Festivalul Internațional "Cerbul de aur" și care a reprezentat România la Eurovison, alături de Marcel Pavel, a trecut printr-o transformare radicală în ultimii ani, când a reușit să slăbească un număr impresionant de kilograme.

