”Putem să luăm modelul german, ca atunci când depunem o moțiune de cenzură trebuie să vii și cu guvernul viitor”, a precizat senatorul PSD Robert Cazanciuc în cadrul interviului acordat pentru DC News.

”Și dacă nu trece, se dizolvă Parlamentul în unele țări”, a completat gazda interviului, jurnalistul Val Vâlcu.

”Exact! Dacă ai dat un vot pentru dărâmarea unui guvern, votul acela reprezintă un vot de învestire pentru un alt guvern. Nu poți să lași țara fără să fie condusă luni de zile, până se poate construi... se numește moțiune constructivă. Am avut discuții foarte interesante în România despre desemnarea premierului, cel care se află pe locul întâi în urma alegerilor parlamentare”, a continuat Cazanciuc.

Un guvern nu poate fi dărâmat fără a fi pus altul în loc

”Deci în Germania a fost activat acest mecanism până acum?”, a întrebat Val Vâlcu.

”Există această moțiune de cenzură constructivă. Eu nu știu dacă în ultimul an ar fi fost, dar ca procedură constituțională ea există. Acolo există un acord de foarte mulți ani între stânga și dreapta și conduc foarte bine Germania de ani de zile, dar ca procedură constituțională există moțiunea constructivă. Nu poți să dărâmi un guvern fără să nu pui nimic în loc”, a adăugat invitatul interviului

”Cu alte cuvinte, dacă s-ar accepta, dacă s-ar rupe o coaliție de guvernare, cum s-a și întâmplat recent cu USR - PNL, sau înainte cu PNL - PSD, n-ai putea da jos guvernul dacă nu construiești altă coaliție care să vină cu 50 plus un vot”, a explicat Val Vâlcu.

Actuala majoritate are o șansă importantă. ”E dureros”

”Sigur, dar suntem noi pregătiți pentru un asemenea moment? Nu știu, dar sunt dezbateri care trebuie făcute”, a spus Cazanciuc.

”Ar ieși scandal pe nume, pe miniștri, la noi nu ar fi posibil pentru că nu s-ar înțelege la vot. Așa, de exemplu domnul Orban, când a câștigat atunci, a promis tuturor tot, erau trei guverne, practic, în promisiunea aia”, a observat Val Vâlcu.

”Această majoritate foarte largă de astăzi are o șansă importantă, cred, pentru a recredibiliza clasa politică, prin măsuri legate cu adevărat de nevoile oamenilor și de a scoate cât se poate de mult ipocrizia din spațiul politic, care nu are cum să apropie poporul. Adică când tu începi să păcălești oamenii, poate pe termen scurt, pe cei mai puțin informați reușești să îi păcălești, dar pe termen lung nu faci decât să îi îndepărtezi pe oamenii de la spațiul politic, de aceea parlamentul are o încredere destul de scăzută în ochii propriului popor. Organul reprezentativ al poporului are cea mai mică încredere în ochii propriului popor. Este dureros acest lucru”, a spus Cazanciuc.

