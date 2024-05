Duminică, 19 mai, emisiunea Mi-Th Influencer, moderată de Mirela Vescan şi Thea Haimovitz, vă așteaptă cu o ediție specială.

La aproape un deceniu de la lansarea cărții „Bijuteriile Kabbalah și Lumina Lor", scrisa de Thea Haimovitz, cele două se angajează într-o discuție despre impactul și semnificația acestei cărți.

„O Bijuterie Kabbalah trebuie respectată. Deși plină de misticism, este foarte important de spus că Bijuteria Kabbalah NU este amuletă și NU este talisman.

Este fermecătoare, misterioasă, și transmite Sufletului mesajele ei intrinseci printr-o comunicare non verbală. Doar prin percepție.



Am luat hotărârea ca, prin Kabbalah, să opresc această agonie și să scot afară tot ce are sufletul meu mai frumos și mai curat de oferit, pentru a mă putea bucura de viață și pentru a putea oferi aceeași bucurie și celor din jurul meu.", Fragment din cartea „Bijuteriile Kabbalah și Lumina Lor" de Thea O. Haimovitz.

Emisiunea poate fi urmărită duminică, 19 mai, de la ora 11.00 pe DC NEWS, DC NEWS TV, Spectacola, dar şi pe paginile de Facebook şi Youtube ale acestor site-uri.

Mi-Th Influencer, cu Mirela Vescan şi Thea Haimovitz, este o emisiune destinată tuturor categoriilor de public și reprezintă o sursă calificată de informații obiective cu următoarele subiecte:

- Îngrijire personală

- Frumusețe

- Machiaj

- Sănătate

- Analiză/studiu de caz

- Dezvoltare personală

- Ritualuri de îngrijire

- Curiozități

- Reportaje

Pentru a fi la curent cu cele mai noi și relevante informații, vă invităm să ne urmăriți și pe canalele de social media. Dacă v-a plăcut emisiunea, nu uitați să distribuiți mai departe.

YouTube: https://www.youtube.com/@dcnewsromania

YouTube: https://www.youtube.com/@spectacola7201

Rămâneţi alături de noi!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News