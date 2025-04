Meteo minivacanță de 1 Mai 2025. Florinela Georgescu (ANM) anunță cum va fi vremea / video

Minivacanța de 1 Mai debutează joi, de Ziua Muncii, și ține până duminică. Mulți angajați au primit liber și pe 2 mai, motiv pentru care și-au planificat excursii sau city-break-uri în această perioadă. Mulți au ales însă să își petreacă minivacanța în România, iar un factor important în alegerea destinației este reprezentat de starea vremii.

În acest sens, Florinela Georgescu, directorul executiv al Administrației Naționale de Meteorologie, a spus la ce ne putem aștepta în următoarele zile, având în vedere instabilitatea meteorologică din ultima săptămână.

„Suntem într-o perioadă cu vreme schimbătoare și aceasta va continua. Chiar zilele acestea am avut o variație puternică a temperaturii, de la valori care au ajuns spre 27-28 de grade săptămâna trecută, la un weekend cu surpriza unei răciri puternice, când temperaturile au coborât în timpul nopții sub zero grade în zonele depresionare și s-au apropiat de zero grade inclusiv în nordul Bucureștiului.

Așteptăm totuși ca în zilele viitoare, temperaturile să crească, să revenim la temperaturi pozitive pe parcursul nopților și chiar în unele zone să avem temperaturi minime mai mari de 10 grade Celsius, iar zilele să vină cu valori termice în general între 18 și 24-25 de grade, cu valori mai ridicate, spre 27 de grade, în vestul țării, mai ales în sudul Banatului și sudul Olteniei.

Menționez faptul că pe litoral, pentru că mulți ne dorim să mergem la mare în această minivacanță, sub influența temperaturii încă scăzute a apei mării, vor fi probabil între 18 și 20 de grade. Nu este exclus ca în unele zile din minivacanță chiar să fie mai răcoare.

Vremea va fi însă schimbătoare, iar asta înseamnă că pe 1 Mai așteptăm manifestări de instabilitate în zonele de deal și de munte și pe arii restrânse în centrul și sudul teritoriului, posibil chiar în zona Capitalei. Totuși, e posibil ca la mare să fie o vreme bună cam pe toată durata minivacanței. Nu excludem însă ca spre sfârșitul acestei minivacanțe, în noaptea de 3 spre 4 mai și pe 4 mai, să fie fenomene de instabilitate pe arii ceva mai extinse. Prin manifestări de instabilitate mă refer la acele fenomene ca de sezon cald, cu averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată a vântului și posibil grindină.

Nu avem semnalul unor cantități importante de precipitații și nici a unor fenomene de durată. Nu înseamnă că dacă prognozăm o aversă într-o anumită zi și într-o anumită zonă, așa va fi pe durata întregii zile. Este posibil ca acea ploaie să țină jumătate de oră, poate chiar mai puțin“, a zis Florinela Georgescu, directorul executiv al Administrației Naționale de Meteorologie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News