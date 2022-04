Marea Conjuncție Jupiter-Neptun, previziuni tari pentru tine, în funcție de zodie și ascendent. Se întâmplă azi!

„Ultima dată când am avut Marea Conjuncție Jupiter - Neptun a fost în anul 2009. S-a petrecut în semnul Vărsătorului și a avut loc de trei ori în acel an. Cea mai puternică a fost în iulie 2009. Poate mulți ați început/trecut prin evenimente marcante începând cu acea lună. Din 2009, am văzut că se poate și altfel. Că există și altă variantă. Nu doar așa cum ne-au învățat familia și societatea. Oamenii și-au dat seama că nu trebuie neapărat să se căsătorească, sa aibă copii la o anumită vârstă sau să urmeze o anumită școală. Am fost expuși mai mult la minorități, la situații legate de drepturile egale, la dezvoltarea tehnologiei. Rețelele sociale ne-au arătat altă lume. De mâine, când conjuncția Jupiter-Neptun se va petrece în semnul Peștilor, până la următoarea din 2035, din Berbec, vom înota în gol. Nu vom ști ce e mai bine pentru noi. Ce am programat să facem înainte de 2009 sau ce am descoperit după. Confuzia va avea menirea să ne vindece”, a transmis astrologul Daniela Simulescu.

Conjuncția Jupiter-Neptun din 12 aprilie, previziuni pentru zodiii

Berbec / ascendent în Berbec

Următoarea conjuncție Jupiter-Neptun se va petrece în 2035 chiar în semnul Berbecului. Până atunci, întreabă-te ce îți dorești să fii? Cum îți dorești să simți, să te simți? Unde te vezi mai exact în 2035? Cine ești și cine vrei să fii? Descoperă-te! Ai șansa, totodată, să îți dezvolți latura spirituală.

Taur / ascendent în Taur

Dorințele pot deveni realitate, însă nu chiar așa cum ai crezut tu. Când ai demarat anumite proiecte nu ți-ai imaginat că lucrurile se vor desfășura așa și nici nu te-ai așteptat la rezultatele acestea. În următorii ani, învață să lucrezi cu intențiile, să meditezi asupra lor, nu doar să le pui pe o foaie pe care să o așezi într-un sertar și gata.

Gemeni / ascendent în Gemeni

La voi intențiile ar trebui să se rotească în zona profesională. Poate ar trebui să nu lucrați doar pentru bani, ci să și găsiți un sens al muncii voastre, un rost al ei în lume. Până în 2035 probabil că veți face schimbări în carieră sau veți adăuga un plus de sensibilitate și umanitate muncii pe care o desfășurați până acum, punând-o în folosul societății. Schimbați ceva în lume!

