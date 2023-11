Marcel Ciolacu îi răspunde lui Rareș Bogdan, după ce liberalul a spus că "Ciolacu nu poate face ce vrea el". "Iresponsabil! Să dinamitezi o coaliție numai cu știri false"

Premierul Marcel Ciolacu a reacționat după ce prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a răbufnit luni în fața camerelor la adresa lui și a lansat o serie de declarații acide.

"Noi am stat ședința de coaliție de luni aproape 5 ore și am luat mai multe probleme guvernamentale în discuție deoarece este necesară o decizie a coaliției și e și normal așa. Eu nu vă ascund faptul că multe dintre problemele care se ivesc la Guvern nu le discut cu președintele Nicolae Ciucă, dar e normal să ne întâlnim în grup.

Atâta timp cât 5 ore nu ai comentat nimic, dimpotrivă, ți-ai luat informații, cum e normal ca om politic în conducerea unuia dintre cele două partide, ai luat aceste informații și după câteva ore să ieși în spațiu public încercând, de fapt și de drept, să acoperi un gest neinspirat să mergi la piață cu un ceas de 30 de mii de euro la mână să cumperi pătrunjel, normal că românul se revoltă, e îndreptățit, în loc să ieși și să explici: "Domnule, l-am primit cadou de la soție, mă întreține soția și mi-a dat cadou ceasul, mi-a dat socrul cadou".... Era mult mai corect în loc să vii să dinamitezi o coaliție numai cu știri false, astfel încât să acoperi știrea despre tine.

Marcel Ciolacu: Cum să vii să vorbești slobod despre niște lucruri care nu au existat?

Înseamnă că ești iresponsabil, că domnul Rareș Bogdan nu e un om prost. Mai mult, din punctul meu de vedere, o spun fără să am vreo reținere, înseamnă că ești un mitocan. Tu stai cu mine la masă 5 ore, discutăm problemele țării și pe urmă ieși la televizor și umpli televizoarele că tu i-ai atras atenția lui Iohannis că PSD fură banii românilor. Ce bani a furat PSD-ul? Vrea să îi amintesc în ce situație am găsit România când am hotărât cu Nicolae Ciucă să facem această coaliție? În ce dezastru era, în se criză socială era România? Cu miliarde aruncate pe vaccinuri, cu bani furați în pandemie când noi stăteam în case, cu pensionarii care nu aveau acces la sănătate. Eu pot să le reamintesc că nu am nicio reținere. Iarăși, învrăjbim pensionarii cu cei care muncesc pentru niște drepturi legitime. Despre ce vorbim aici? Cum să vii să vorbești slobod despre niște lucruri care nu au existat?", a spus Marcel Ciolacu pentru Antena 3 CNN.

