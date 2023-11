Rareș Bogdan și Mihai Tudose, replici acide. "PNL nu acceptă prosteală. Nu poate să facă Ciolacu ce vrea el” / "Sunt consternat. Ar face bine să citească”

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a răbufnit luni în fața camerelor la adresa premierului Marcel Ciolacu. Motivul este scandalul pe proiectul legii pensiilor, în legătură cu care PNL spune că acum nu sunt bani la buget pentru noi majorări

"Noi am fost cei care am mărit pensiile, 14%, și apoi încă de două ori și am ajuns la 40%. Partidul Național Liberal, și o spun cu Partidul Liberal în spate, nu acceptă niciun fel de prosteală cu vreo creștere de impozite și taxe. În coaliție singura discuție care a avut loc a fost de 13,8%, restul a fost o surpriză și pentru noi. Eu vreau să cred că și Marcel Ciolacu și ceilalți din PSD se vor dovedi responsabili și vor termina această campanie populistă în care îi consideră pe pensionari masă de manevră.

Dacă sunt bani, vom mări pensiile. Astăzi nu sunt bani. Nu poate să facă Ciolacu ce vrea el, că țara asta nu-i a lui Ciolacu. Nu poate să le demită Ciolacu, că așa vrea el. Dacă nu vrea să arunce PNL afară de la guvernare, dacă vor să continuăm guvernarea, ne respectă. Dacă nu vor să continuăm guvernarea, pleacă de la guvernare şi rămânem noi. Am mai văzut viteji în PSD care au dat cu nasul în țărână", a spus el, înaintea discuțiilor la vârful coaliției care se desfășoară luni la Vila Lac.

Mihai Tudose: Sunt consternat

În plus, Rareș Bogdan a afirmat și că din PSD doar Mihai Tudose i-ar putea ține piept, iar "pe restul îi bag sub masă". În acest context, Antena 3 CNN l-a contactat pe Mihai Tudose pentru ca social-democratul să vină cu o reacție la declarațiile liberalului Rareș Bogdan.

"Sunt consternat că nu știu pe ce fond au fost făcute aceste declarații, care era starea lui de agregare, poate dimineață s-a trezit și sub impulsul unor filme sau a unor desene animate. Referitor la creșterile de pensii, ar face bine să citească. Știu că e un efort cu cititul, dar măcar să încerce, să citească acel proiect de lege. Nu este vorba despre o creștere cu 40% la toate pensiile", a spus Mihai Tudose.

