Maia Morgenstern: "Mă RETRAG! Viața nu e cașcaval prăjit, să se întindă la nesfârșit". Povestea REALĂ a numelui său și ce înseamnă Emilia Maia Ninel Morgenstern

Invitată în emisiunea "La cină", cu Ionela Năstase și Ai Hădean, Maia Morgenstern a făcut o mulțime de dezvăluiri, însă printre altele, a vorbit despre retragerea de pe scenă.

"Este normal ca lucrurile să înceapă și lucrurile să se termine. E normal să-i lași și pe alții", a declarat Maia Morgenstern.

Întrebată dacă se va retrage, în ciuda faptului că publicul o vrea încă pe scenă, actrița a răspuns: "Sunt apariții, sunt momente, sunt evenimente și așa și trebuie să fie... evenimente! Celor care vin din urma noastră ce le oferim, ce le lăsăm?! Viața nu e cașcaval prăjit, să se întindă la nesfârșit", a mai spus actrița.

În România, a jucat în peste 50 de filme, nenumărate piese de teatru și seriale.

Cel mai probabil, luând în caulcul vârsta legală de pensionare a femeilor în România, adică 63 de ani, Maia Morgenstern va putea ieși la pensie abia în anul 2025, atunci când va împlini vârsta de 63 de ani.

Maia Morgenstern, despre numele său

"Emilia Maia Ninel Morgenstern. Bine ar fi să mă prezinte toată lumea Maia Morgenstern! Mai scapă și câte un Morgenstein și mă distrez copios. Pentru numele Emilia, mama s-a gândit să-i facă tatălui mei ca un dar, ca o compensație. Pe fratele tatălui meu l-a chemat Samuel Milea și atunci Emilia a venit pentru mine.

Maia pentru că asta și-au dorit, o fetiță care să se nască la 1 mai.

Iar Ninel este Lenin pe dos.

Și Morgenstern e steaua dimineții", a mai spus actrița.

Maia Morgenstern este una dintre cele mai cunoscute și iubite artiste din România și este mama a trei copii: Tudor Istodor, Cabiria Morgenstern și Isadora Băltățeanu.

Invitată în podcast-ul lui Mihai Morar, "Fain și Simplu", Maia Morgenstern a vorbit despre momentul când cea de-a doua fiică ai ei, Cabiria, s-a îmbolnăvit de dorul actriței, plecată la filmări în străinătate pentru filmul "Patimile lui Hristos".

"O sunam pe doctoriță și am întrebat-o ce boală are, e internată? Și mi-a spus: S-a îmbolnăvit de dor! A dat mâna cu moartea!

O doctoriță, un om teribil, fără panică, nu se repezea cu medicamente, cu injecții, cu intervenții, cu iubirea de mamă... dar mi-a zis: Acum e rău! Acum a trebuit internată. N-am să mi-o iert pe asta, n-ai cum să ți-o ierți chiar dacă facem greșeli, facem și am sacul plin.

Și m-a văzut Mel Gibson a doua zi... aveam teletext-ul pe frunte: Cabiria e în spital! Și mi-a spus: Bine, pleci! Astăzi pleci!", a povestit Maia Morgenstern.

Actrița a povestit momentul în care, deși aveau foarte mult de filmat și timpul era scurt și bine gândit pentru fiecare scenă, Mel Gibson a trimis-o acasă să-și vadă fiica.

"Erau zilele scurte și era timpul împărțit pe fracțiuni de secundă și mi-a spus să plec. Am ajuns acasă și am luat-o cu mine și nu a mai avut nimic, dar stătea pe platou cu mine. A avut grijă să aibă pe cineva care s-o îngrijească, să aibă alături în momentul în care copilul avea zile bune și zile proaste, primeam timp să fiu lângă ea", a mai spus actrița.

Supraviețuitor al Holocaustului, Usher Morgenstern, tatăl actriței, a fost dat afară de la catedra de Matematică, din cauza faptului că a îndrăznit să critice regimul politic de la vremea aceea.

"Mama lucra și tata stătea acasă și se ocupa de mine, pentru că fusese dat afară de la catedra de Matematici, deoarece îndrăznise să critice regimul, direct și pe față. Supraviețuise Holocaustului, nu-i mai era teamă de nimic. L-au dat afară în sensul că nu mai avea niciun fel de serviciu. Tata n-a avut pensie, n-a avut nimic. Tata n-a vrut să dea în judecată statul român, deși au venit și mi-a spus că au găsit dosarul, ar fi avut dreptul să pornească o acțiune. Tata traducea cărți, mama era cea care punea pâine pe masă, zi de zi, lună de lună, de aici era dorul de mama, pentru că mama lucra. Când avea 40 de ani, le-a lăsat pe toate în urmă, pentru a ocupa un post la Institutul de Informatică, toate erau împotriva ei, nu avea dosar bun, o chema Morgenstern, avea rude în afară, bărbatul ei fusese dat afară”, a povestit Maia Morgenstern, în podcastul lui Mihai Morar.

