Lună Plină în Vărsător. Vești bune și rele pentru Taur, Leu, Scorpion și Vărsător

Orice Lună Plină vine să ne împingă de la spate, să ne forțeze să schimbăm ceva, să ne provoace un declic. Ori o Lună Plină în Vărsător își va propune și mai abitir să renunțăm la o parte din noi care nu mai funcționează. Din obișnuință sau confort, tragem cu dinții de situații care ne țin pe loc. Pentru că vrea să devenim mai liberi, independenți, să luăm decizii care să șocheze.

Iată semnele afectate de Luna Plină de pe 9 august!

Taur/Ascendent în Taur

Luna Plină se petrece în casa a zecea. Pe plan profesional, se anunță schimbări ciudate. Unii vor dori să schimbe domeniul sau chiar locul de muncă. Este un eveniment propice și pentru cei care au tot amânat reconversia profesională. Alții își vor da seama că nu le ridică nimeni o statuie, așa că vor alege să fie mai relaxați la serviciu.

Leu/Ascendent în Leu

Luna Plină se va petrece în casa a șaptea. Și nu putem discuta despre acest eveniment fără a-l aminti și pe Mercur staționar din semnul tău. Unii dintre voi vor dori să ia decizii pe plan relațional. Însă nu trebuie să te lași influențat nici de familie, nici de prieteni și nici de societate. Dacă vei ține cont de părerile lor, s-ar putea să regreți enorm pe urmă.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Luna Plină va activa casa a patra, cea legată de locuință și de familie. În primul rând, s-ar putea să experimentați o detașare față de cei dragi. Sau aceștia să devină mai reci cu voi. Și astfel, veți descoperi că depindeți prea mult de alți oameni. De asemenea, Luna Plină poate fi momentul perfect pentru a vă muta sau pentru a face ajustări în gospodărie.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Luna Plină se petrece în semnul tău. Și se poate transforma în picătura care va umple paharul. Îți recomandăm să îți amintești ce s-a întâmplat în ultima jumătate de an și îți vei da seama că unele obiceiuri sau situații nu își mai au rostul în viața ta. Nu vei putea renunța repede la acestea, dar este important să pornești de undeva.

