Luna Albastră, în 22 august 2021. Ce aduce pentru fiecare zodie SuperLuna de duminică

Luna Albastră 2021. Ce este

A doua Lună Plină sau SuperLuna în Vărsător are loc în 22 august. Este cunoscută şi sub numele de Blue Moon (Luna Albastră) şi este un eveniment astronomic rar. Luna plină din 22 august 2021 este o lună albastră sezonieră. Este și luna Sturion din acest an. Următoarea lună albastră sezonieră după aceasta este și o lună albastră Sturion. Are loc pe 19/20 august 2024, scrie Astrosens.

SuperLuna sau Luna Plină în Vărsător, patru zodii vizate direct

În emisiunea dedicată, astrologul DCNews, Daniela Simulescu, a vorbit despre impactul acestui moment, ce înseamnă din punct de vedere astrologic Luna Plină din 22 august 2021.

”Tu, uitându-te la mine, mai ales cei care au în astrogramă Taur, Leu, Vărsător şi Scorpion, dacă te ştii cu acest marcaj, gândeşte-te puţin la ce s-a întâmplat în viaţa ta, de pe 11 februarie, când am avut Lună Nouă în Vărsător. Stai şi gândeşte-te ce s-a întâmplat în viaţa ta. Gândeşte-te ce ţi-a apărut în cale şi gândeşte-te, acum, în jurul datei de 22 august, unde eşti. Şi ceilalţi se pot gândi. Dacă nu mai crezi în proiectul respectiv, lasă-l şi lasă loc pentru altceva. Fii obiectiv şi spune-ţi verde în faţă dacă merge sau nu merge. Dacă vei lăsa loc liber, viitorul îţi va surâde. (...) Trebuie să schimbi ceva, o percepţie. Dacă eşti pregătit să fii mai deschis, vei avea multe beneficii” a spus Daniela Simulescu, astrolog DCNews.

Vezi aici mai mult: EXCLUSIV A doua Lună Plină în Vărsător 2021. Cum ne va influența: decizii la nivel mondial. "Această pandemie va cunoaște alte nuanţe"

Ce aduce pentru fiecare zodie Luna Albastră sau SuperLuna în Vărsător

Iată ce aduce acest aspect pentru fiecare zodie, conform astrologului DCNews:

HOROSCOP BERBEC Weekend-ul face trecerea dintre distracție și muncă. S-ar putea să faci rost de niște colaborări, să vorbești cu niște persoane. Distrează-te weekend-ul ăsta!

HOROSCOP TAUR Dacă nu ți-ai făcut timp pentru copii, de săptămâna viitoare, va trebui să-ți faci.

HOROSCOP GEMENI Atenția ți se va duce și către familie, începând de sâmbătă.

Vezi și: EXCLUSIV Horoscop 20 august. Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Fiți atenți la starea de sănătate!

HOROSCOP RAC Luna Plină îți aduce aminte de chestiuni financiare, datorii, îți ies oricum.

HOROSCOP LEU Soarele iese din semnul tău duminică, te-a cam ținut oricum pe loc, abia de luni ai spor, începi să te miști.

HOROSCOP FECIOARĂ Scapi de zilele apăsătoare. Duminică va fi ultima zi de Soare în Leu, iar de luni Soarele intră în semnul tău, ceea ce-ți va aduce mai multe soluții la problemele care apar.

HOROSCOP BALANȚĂ E important să te vezi cu oamenii, să te bucuri de viață, că de săptămâna viitoare se cam duce treaba.

HOROSCOP SCORPION Atenție la cât timp petreci cu părinții. Nu te neglija foarte mult, nu trage de tine doar pentru a nu te simți vinovat.

HOROSCOP SĂGETĂTOR Săptămâna viitoare va fi de foc pentru voi, la locul de muncă, distrați-vă în weekend.

Vezi și: EXCLUSIV Horoscop 20 august: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară. Zodia copleșită de datorii. Mare atenție la bani!

HOROSCOP CAPRICORN Veți cerceta, veți verifica mai mult, nu mai luați totul ca atare.

HOROSCOP VĂRSĂTOR Profitați să vă declarați sentimentele, mai ales că Luna Plină e în semnul vostru.

HOROSCOP PEȘTI Fiți foarte atenți la starea voastră de sănătate, la ce vă transmite organismul.

Vezi mai mult în video: