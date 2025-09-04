Legătura dintre credință și identitatea romă. Andreas Păun, la Interviurile DCNews.”Dumnezeu l-a luminat pe tata”

Andreas Păun, director de cabinet al președintelui Agenției Naționale pentru Romi și membru al Asociației Partida Romilor Pro-Europa, este invitat vineri, 5 septembrie, la Interviurile DCNews.

Emisiunea este transmisă, de la ora 14:00, pe www.dcnewstv.ro, www.dcnews.ro, www.stiridiaspora.ro, pe canalele de YouTube ale DC News și Știri Diaspora, dar și pe paginile de Facebook ale celor trei platforme.

”Dumnezeu l-a luminat pe tata”

Ca și formare profesională, Andreas Păun este teolog. ”Dumnezeu l-a luminat pe tata” ne-a dezvăluit el, despre momentul în care a luat decizia de a se orienta, cu dragoste, spre teologie.

Urmărește mai mult informații în emisiunea difuzată vineri, 5 septembrie 2025, de la ora 14:00!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News