Legătura dintre credință și identitatea romă. Andreas Păun, la Interviurile DCNews.”Dumnezeu l-a luminat pe tata”

Andreas Păun este invitatul jurnalistului Val Vâlcu, vineri, 5 septembrie.
Andreas Păun, director de cabinet al președintelui Agenției Naționale pentru Romi și membru al Asociației Partida Romilor Pro-Europa, este invitat vineri, 5 septembrie, la Interviurile DCNews.
Emisiunea este transmisă, de la ora 14:00, pe www.dcnewstv.ro, www.dcnews.ro, www.stiridiaspora.ro, pe canalele de YouTube ale DC News și Știri Diaspora, dar și pe paginile de Facebook ale celor trei platforme.
Ca și formare profesională, Andreas Păun este teolog. ”Dumnezeu l-a luminat pe tata” ne-a dezvăluit el, despre momentul în care a luat decizia de a se orienta, cu dragoste, spre teologie.
Urmărește mai mult informații în emisiunea difuzată vineri, 5 septembrie 2025, de la ora 14:00!
@rodcnews Teologul Andreas Păun, la interviurile DC News. Vineri, la 14, pe DC News, DC News TV şi Ştiri Diaspora #teologie #traditiicrestine #comunitatearoma #romania ♬ sunet original - DC News
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News