Kim Kardashian, amendată cu peste 1,2 milioane de dolari. Totul din cauza unor postări pe Instagram

Vedeta de reality-show Kim Kardashian a acceptat să plătească 1,26 milioane de dolari pentru că a promovat o criptomonedă pe contul ei de Instagram fără a menţiona că a fost plătită pentru acest lucru, a anunţat luni Comisia americană pentru bursă şi valori mobiliare (SEC), relatează AFP.



Autoritatea o acuză pe vedeta de televiziune, influencer şi femeie de afaceri că a făcut reclamă unor active în criptomonede, jetoanele EMAX, vândute pe EthereumMax, omiţând să precizeze că a fost plătită cu 250.000 de dolari de către platformă pentru această reclamă.



Amenda include o penalizare de un milion de dolari, precum şi o majorare cu 260.000 de dolari reprezentând suma primită de Kim Kardashian, şi dobânzi.



Fosta soţie a rapperului Kanye West, care a acceptat să coopereze cu SEC, s-a angajat, de asemenea, să nu promoveze criptoactive timp de trei ani.



"Acest caz ne reaminteşte că atunci când celebrităţi sau influenceri promovează oportunităţi de investiţii, inclusiv criptoactive, acest lucru nu înseamnă că acele produse de investiţii sunt bune pentru toţi investitorii", a declarat Gary Gensler, şeful SEC, într-un comunicat.



"Încurajăm investitorii să ia în considerare riscurile şi oportunităţile potenţiale ale unei investiţii în lumina obiectivelor lor financiare", a adăugat Gensler.



Kim Kardashian are o avere personală de 1,8 miliarde de dolari, potrivit Forbes. Vedeta de reality-show are 331 de milioane de urmăritori pe Instagram, scrie Agerpres.

Kim Kardashian a stricat legendara rochie a lui Marilyn Monroe

Kim Kardashian a închiriat legendara rochie a starletei Marilyn Monroe, însă formele sale voluptoase au stricat țesătura fină din care era alcătuită rochia.

Un muzeu din SUA se confruntă cu noi critici pentru că i-a permis lui Kim Kardashian să poarte o rochie emblematică care a aparținut lui Marilyn Monroe, după ce noi fotografii au dezvăluit mai multe daune aduse obiectului de vestimentație cu valoare istorică.

Rochia, pe care Kardashian a purtat-o ​​la Met Gala în mai, are acum țesătură întinsă și lipsesc cristale, potrivit istoricilor. Actualul său proprietar, Ripley's Believe It or Not, se confruntă cu critici pentru că nu s-a îngrijit în mod corespunzător rochia fragilă.

Monroe a purtat rochia când i-a cântat ”La mulți ani” președintelui Kennedy în 1962.

Muzeul și Kim Kardashian nu au comentat până acum și nu au răspuns solicitărilor

Scott Fortner, care și-a păstrat închisă propria colecție privată de artefacte Marilyn Monroe, a postat online fotografii despre care a spus că arată daune ”semnificative” după ce rochia a fost împrumutată vedetei de reality TV.

Ripley's Believe It or Not, o franciză de muzee, nu a răspuns solicitărilor repetate de comentarii din partea BBC, nici echipa media a lui Kim Kardashian nu a emis un comunicat. Dar într-un comunicat de presă de luna trecută, Ripley Entertainment Inc. a spus că ”s-a îngrijit pentru a păstra această bucată de istorie”.

Fortner a numit decizia Ripley's de a-i permite lui Kim Kardashian să poarte rochia ca fiind ”iresponsabilă” și motivată de ”publicitate”. CITEŞTE AICI MAI MULTE

