Jupiter, retrograd în Berbec între 28 iulie și 28 octombrie. Previziuni pentru fiecare zodie/ascendent

Un alt element căruia ar trebui să-i acordăm mai multă atenție este cel al dorințelor, ne-am dorit autentic de pe 11 mai încoace, chiar asta e ceea ce vrem cu adevărat? Sau pur și simplu am văzut la alții și am zis apoi că am vrea și noi?

Pe 11 mai Jupiter și-a început tranzitul în Berbec, pe 28 iulie va retrograda în acest semn, unde va sta până pe 28 octombrie când va retrograda în Pești. Poate că până acum nu vi s-a părut că acest tranzit a avut cine știe ce efecte, însă cu siguranță ați avut ceva idei, ați simțit că ați putea face anumite transformări, doar că parcă nu s-a ivit momentul potrivit pentru acestea.

Ei bine, de pe 28 iulie s-ar putea să aveți senzația că timpul are mai multă răbdare cu voi și nu doar atât, ci și că întâmpinați anumite situații care vă duc în direcția de a primi ce vă doriți, de a vă trezi de a o lua de la capăt.

Dacă aveți nevoie de prospețime, de schimbare, de o nouă șansă, atunci ați întâlnit tranzitul perfect, vedeți în ce casă se petrece în previziunile de mai jos și s-ar putea ca de pe 28 iulie să înceapă să vă iasă.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Cu Jupiter în casa a 11-a de pe 11 mai, ați cunoscut oameni, ați mers la evenimente, ați fost expuși, dar ați și ajuns la anumite concluzii? E posibil să aveți revelații de la niște oameni pe care i-ați așezat pe un piedestal, cărora le-ați dat mai multă atenție decât era cazul. De ce ați investiți atât de mult în ceilalți? Ce anume vă lipsește? Încrederea, puterea interioară? Poate că cercul vostru imens de prieteni ar trebui să sufere niște modificări, poate veți conștientiza că nu aveți nevoie de atâția, că mulți nici nu vă sunt la fel de aproape pe cât ați fi crezut și că s-ar putea să nu aveți timp pentru toți. În ceea ce privește planurile pe termen scurt, faceți voi un pas înainte dacă vă doriți să se întâmple, căci nu va veni nimic de la sine.

