Iulian Dumitrescu le cere drumarilor calitate și urgență în intervenții pentru întreținerea a peste 1000 de km de drumuri județene în Prahova

Consiliul Judeţean Prahova a demarat procedura de licitaţie pentru servicii şi lucrări de întreţinere şi reparaţii a 1034,87 kilometri de drum judeţean pentru următorii patru ani. Acestora li se adaugă şi anexele, reprezentând: 274 poduri, 753 podeţe tubulare, 203 podeţe dalate şi 63 podeţe ovoidale.

Printre lucrările vizate se vor regăsi cele de plombare, colmatări de rosturi, turnare a covoarelor bituminoase, curăţenie a drumurilor judeţene, întreţinere a acostamentelor, semnalizare rutieră (marcaje şi indicatoare rutiere), întreţinere, reparaţii şi montare parapet, refacere santuri, apărări de maluri şi ziduri de protective etc.

Valoarea totală estimată a acestor lucrărieste de 294.448.658,92 de lei pentru 48 de luni.

„Cele mai multe sesizări pe care le-am primit de la prahoveni în cele 6 luni de când conduc Consiliul Județean sunt legate de starea deplorabilă a drumurilor județene. Lucrurile nu mai pot continua ca până acum. Așa cum am promis, vom repara și întreține drumurile județene astfel încât să le oferim prahovenilor condiții de circulație pe drumurile publice la nivelul secolului în care trăim. Prin bugetul Consiliului Județean, am alocat sumele necesare în acest an și am scos la licitație serviciile și lucrările de care avem nevoie. Cele mai importante condiții pe care le-am impus prin caietul de sarcini vizează calitatea lucrărilor și viteza de intervenție. Firmele care vor să lucreze la reparația și întreținerea drumurilor județene trebuie, de asemenea, să își asume prin contract asigurarea accesibilității drumurilor și îndepărtarea rapidă a urmărilor calamităților naturale (cum ar fi alunecări de teren, rupere de maluri, prăbușiri poduri etc). Există și drumuri județene, inclusiv șosele ocolitoare, pe care le vom moderniza. Nu avem bani să modernizăm peste 1000 de km de drumuri județene din Prahova, însă nu ne împiedică nimic să reparăm și să întreținem ce avem în prezent”, a declarat Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.