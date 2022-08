Iulia Vântur, ajutată de Salman Khan în carieră: Acolo a fost adevărata muncă. Am fost privilegiată

"Salman a fost cel care a făcut introducerea. Când ești prezentat de cineva ca el, trebuie să te prezinți de la același nivel profesional, nu ai cum să dezamăgești. Acolo a fost adevărata muncă. Conținutul și examenul final eu le-am dat. Am fost privilegiată să am parte de sfaturile unui om cu o experiență de peste 30 de ani în Bollywood. M-a susținut și chiar a crezut în mine. El a crezut în vocea mea mai mult decât am crezut eu însămi inițial. Eu chiar nu-mi făcusem vreo speranță că voi începe o carieră în muzică, în India. Abia când mi s-a spus "ai un dar frumos, special… nu-l ignora!", am realizat că merită să pun extra muncă și energie. Meritam să fac asta pentru sufletul meu. Muzica este unul dintre cele mai frumoase daruri pe care le-am primit în viața mea", a spus Iulia Vântur pentru viva.ro.

"Nu am cunoscut un om mai muncitor, mai implicat în ceea ce face. Pentru el, filmul, munca reprezintă viața în sine, de la cel mai mic detaliu până la ultimul. Pare foarte relaxat pentru că își știe jobul foarte bine, însă, dacă ajungi să îl cunoști, știi că el creează mereu ceva nou. Este foarte atent la detalii și are talentul de a te face să-ți dorești să devii și tu, la rândul tău, cea mai mai bună versiune a ta, tocmai prin puterea exemplului. Competiția cu tine însuți/însăți în fiecare zi, nu cu alții! E ușor să cădem în starea caldă în care ne complacem… las că merge și așa!", a mai spus vedeta.

Vezi și: George Burcea, săgeți către Andreea Bălan despre cele două fete ale lor: Sunt terorizate de câte poze fac. Încerc să petrec timp de calitate cu ele

"Doar Dumnezeu știe ce se va mai întâmpla"

Recent, Iulia Vântur a vorbit despre relația pe care o are cu actorul indian Salman Khan.

"Noi suntem foarte bine. India e interesantă, frumoasă, provocatoare, m-am obișnuit după atâția ani de zile. Doar Dumnezeu știe ce se va mai întâmpla. Am de terminat un proiect, un documentar serial, o poveste, portretul unui star văzut de toți cei din jur, iar starul este Salman Khan. Eu fac interviurile, e conceptul la care m-am gândit eu și pe care l-am pus în practică. Am început filmările de anul trecut, apoi a trebuit să ne oprim, dar acum aproape l-am terminat, foarte puțin mai avem”, a declarat Iulia Vântur pentru playtech.ro.

"Interviurile sunt cu toți oamenii importanți din jurul lui, care i-au marcat existența, care i-au schimbat viața. Cu interviul referitor și la părerea mea despre Salman, vedem cum vom face asta, nu pot da totul din casă”, a mai spus fosta prezentatoare de la Dansez pentru Tine.

"Sunt deschisă spre proiecte care să mi se potrivească, să fie frumoase, să fie de amploare. Jobul nu contează unde e, atâta timp cât îți place ce faci. M-aș bucura să vin acasă, nu am de ce să nu-mi doresc lucrul ăsta”, a continuat aceasta pentru sursa citată anterior.

Vezi și: Ce i-a spus Adrian Alexandrov fetiței sale, când a dus-o în vizită la mama ei, Elena Udrea, în penitenciar: Totul se putea transforma într-o experiență traumatizantă

Rocsana Marcu face bani frumoși în Anglia. Cum s-a îmbogățit vedeta: "Nu pot spune că fac eforturi fizce foarte mari"

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News